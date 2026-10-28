ഒരുപാട് ആക്ഷന് രംഗങ്ങള്, വലിയ ഷെഡ്യൂള്: മോഹന്ലാലിന്റെ തിരക്ക് കാരണം സിനിമ നടന്നില്ലെന്ന് ജിത്തു മാധവന്
മോഹന്ലാലിനെ നായകനാക്കി താന് സംവിധാനം ചെയ്യാനിരുന്ന സിനിമ യാഥാര്ഥ്യമാകാതെ പോയതിന്റെ കാരാണം വെളിപ്പെടുത്തി സംവിധായകന് ജിത്തു മാധവന്. സാധാരണ സിനിമകളിനേക്കാള് കൂടുതല് ദിവസങ്ങള് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന് ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് അത്രയും ഡേറ്റ് ലാലേട്ടന് ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് സിനിമ നടക്കാതെ പോയതെന്നും ജിത്തു മാധവന് പറയുന്നു. തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയായ സീനിന്റെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള അഭിമുഖത്തിലാണ് സംവിധായകന്റെ തുറന്നുപറച്ചില്.
മോഹന്ലാലിനെ മനസില് കണ്ടാണ് ആ സിനിമ എഴുതിയത്. മറ്റൊരാളെ അതില് സങ്കല്പ്പിച്ച് മാറ്റിയെഴുതാനാവില്ല. ഒരു പാട് ആക്ഷന് രംഗങ്ങളുള്ള വലിയ ഷെഡ്യൂള് ഉള്ള സിനിമയായിരുന്നു. ഒരുപാട് ദിവസങ്ങള് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാല് ലാലേട്ടന് തുടര്ച്ചയായി സിനിമകള് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്രയും ദിവസം മാറ്റിവെയ്ക്കാന് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ നടക്കാതെ പോയതെന്നാണ് ഞാന് മനസിലാക്കുന്നത്. ജിത്തു മാധവന് പറഞ്ഞു.
നിലവില് തരുണ് മൂര്ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരം എന്ന സിനിമയാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമ. അതിന് ശേഷം മേപ്പടിയാന് സംവിധായകനായ വിഷ്ണു മോഹന് ഒരുക്കുന്ന ഓപ്പറേഷന് ഗംഗയിലും മോഹന്ലാല് അഭിനയിക്കും. ഇതിന് പുറമെ അനൂപ് സത്യന് സിനിമ, പ്രിയദര്ശന്റെ നൂറാം സിനിമ, ദിലീഷ് പോത്തന് സിനിമ, സത്യന് അന്തിക്കാട്, ജൂഡ് ആന്റണി സിനിമ എന്നിവയാണ് മോഹന്ലാല് സിനിമകളായി ഒരുങ്ങുന്നത്.ALSO READ: ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, മതമെന്ന ചട്ടക്കൂട്ടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല : കീർത്തി സുരേഷ്