Jewel Mary: 'എനിക്കിപ്പോൾ യാതൊരു അസുഖവുമില്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര പെർഫെക്ട്ലി ഹെൽത്തിയാണ്': വ്യക്തത വരുത്തി ജുവൽ മേരി

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ബുധന്, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (13:58 IST)
അവതാരകയും നടിയുമായ ജുവൽ മേരി തന്റെ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് താൻ കാൻസർ ബാധിതയായിരുന്നുവെന്നും രോഗത്തിന്റെ നാളുകൾ ഭീകരമായിരുന്നുവെന്നും ജുവൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഐ ആം വിത്ത് ധന്യ വർമ എന്ന യുട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി നടി തുറന്ന് പറഞ്ഞത്.
എന്നാൽ, ജുവലിന്റെ അഭിമുഖം പുറത്തുവന്നതോടെ പലരും നടി എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ, തന്റെ അസുഖകാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജുവൽ ഇപ്പോൾ. താൻ ഇപ്പോൾ അസുഖബാധിത അല്ലെന്നും തന്റെ ക്യാൻസർ പൂർണമായും ഭേദമായെന്നും ജുവൽ പറയുന്നു.
'2023ലാണ് എനിക്ക് തൈറോയ്ഡ് കാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തയാണ്. എന്റെ ജീവിതം അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് വളരെ നന്ദി. സ്നേഹം മാത്രം എല്ലാരോടും. 2023ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അസുഖത്തെ കുറിച്ചും സർജറിയെ കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് വന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയറായിട്ടില്ല.
എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് അസുഖമുള്ളത് എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് തൈറോയ്ഡിൽ കാൻസർ വന്നിരുന്നു. വന്ന് 2023 വർഷത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് 2025ൽ ആണ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് മുഴുവനായി കഴിഞ്ഞു. എനിക്കിപ്പോൾ യാതൊരു അസുഖവുമില്ല. ഞാൻ ഭയങ്കര പെർഫെക്ട്ലി ഹെൽത്തിയായിട്ടുള്ള ആളാണ്', ജുവൽ പറയുന്നു.