ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാർവ്വതി ജയറാമിന്റെ കൺവെട്ടത് നിൽക്കരുതെന്ന് അമ്മ; ഒടുവിൽ കല്യാണം

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ബുധന്, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (13:19 IST)
മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട താര ദമ്പതികളാണ് ജയറാമും പാർവ്വതിയും. ഒരുമിച്ചഭിനയിക്കുന്നതിനിടെ ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാവുകയും വിവാഹിതരാവുകയുമായിരുന്നു. അന്ന് പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ അമ്മ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന നടൻ, ആരുമറിയാതെ കാസ്സെറ്റുകളിൽ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പാർവ്വതിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൈയിൽ കൊടുത്തയക്കുമായിരുന്നു.
പക്ഷെ ശുഭ യാത്ര എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ എത്തിയപ്പോഴേയ്ക്കും, നടിയുടെ അമ്മ ജയറാമുമായി തന്റെ മകൾ പ്രണയത്തിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആ സിനിമയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും, ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാർവ്വതി ജയറാമിന്റെ കൺവെട്ടത് പോലും നിൽക്കരുത് എന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ പ്രണയ ജോടിയ്ക്ക് എന്നും സഹായവുമായി ആ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനും, ജയറാമിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ സംവിധായകൻ കമൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്തായാലും പിന്നീട് ഇരു വീട്ടുകാരെയും സമ്മതിപ്പിച്ച് ജയറാമും പാർവ്വതിയും ഒന്നിച്ചു. ഇന്ന് ഇരുവർക്കും കാളിദാസ്, മാളവിക (കണ്ണൻ, ചക്കി) എന്ന രണ്ടു മക്കളുണ്ട്, അവരും ഇന്ന് വിവാഹിതരായിക്കഴിഞ്ഞു. 30 വർഷത്തിലധികമായി ഇരുവരും സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു.