രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 6 ഏപ്രില് 2026 (10:52 IST)
സ്കൂളില് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രം ഒരു അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടു എന്ന് ബോളിവുഡ് താരം ജാൻവി കപൂർ. സ്കൂളിലെ ഐടി ക്ലാസിനിടെയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായത്. അന്ന് തന്നെ അതൊന്നും ബാധിച്ചിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന വ്യാജ ഫോട്ടോകൾ തന്നെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജാൻവി പറയുന്നു. രാജ് ഷമാനിയുമായുള്ള സംസാരത്തിനിടെ ആയിരുന്നു ജാൻവിയുടെ പ്രതികരണം
'ഡീപ്ഫേക്ക് ആയിരുന്നോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഐടി ക്ലാസിന്റെ സമയത്ത് ആൺകുട്ടികൾ തമാശക്ക് വേണ്ടി മോശം കണ്ടന്റുള്ള സൈറ്റുകളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു. അതിലൊന്നിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടത്. പ്രശസ്തിക്കായി നൽകേണ്ടി വരുന്ന വിലയായിരിക്കാം അത് എന്ന് കരുതിയാണ് അന്ന് സമാധാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്നങ്ങനെയല്ല, അതിനോടുള്ള എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറി.
എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന വ്യാജ ഫോട്ടോകൾ എന്നെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ, ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടില്ല. നാളെ ഒരു സംവിധായകൻ എനിക്ക് കംഫർട്ട് അല്ലാത്ത വസ്ത്രം എന്നോട് ധിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഞാൻ അത് നിരസിക്കുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കില്ലേ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയും?"- ജാൻവി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു