രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 4 ഏപ്രില് 2026 (18:18 IST)
കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു നടന് കൃഷ്ണ കുമാറിന്റെ ഭാര്യയും സോഷ്യൽമീഡിയ താരവുമായ സിന്ധു കൃഷ്ണയുടെ പിതാവ് രംഗനാഥൻ അന്തരിച്ചത്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ മലയാളികള്ക്ക് പരിചിതരാണ് കൃഷ്ണ കുമാറിന്റെ കുടുംബം. ഇപ്പോഴിതാ സിന്ധു കുഷ്ണയുടെ മകൾ ഇഷാനി തന്റെ മുത്തശ്ശനെ കുറിച്ചുള്ള വിങ്ങുന്ന ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.'"'
"മുത്തശ്ശാ... ഇതുപോലൊരു ശൂന്യത മുമ്പൊരിക്കലും ഞാന് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളെ ഒരിക്കല് കൂടി കാണാനാകില്ലെന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ ആയിട്ടില്ല. ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് മിസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടേയും അമ്മൂമ്മയുടേയും നടുവില് കിടന്നുറങ്ങാന് ഓസിയോട് അടിയുണ്ടാക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കൂടെയിരുന്ന് ഗുസ്തി കാണുന്നതും, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ പുസ്തകങ്ങള് നിങ്ങള് ഭദ്രമായി പൊതിയുന്നത് കാണുന്നതും.
അന്ന് സാധാരണമെന്ന് തോന്നിയ നിമിഷങ്ങള് ഇന്ന് വിലപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു. ആ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കല് കൂടി ജീവിക്കാന് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കില്. തമാശകള് പറയുന്ന, സുന്ദരനായ, എല്ലാവരേയും മനസിലാക്കുന്ന, കരുത്തനായ വ്യക്തി ആയിട്ടാകും നിങ്ങളെ ഞാന് എന്നും ഓര്ക്കുക. നിങ്ങള് എവിടെയായിരുന്നാലും, ശാന്തി ഉണ്ടാവട്ടെ"- ഇഷാനി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് കുറിച്ചു.