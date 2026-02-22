ഞായര്‍, 22 ഫെബ്രുവരി 2026
ബീഫിനൊപ്പം പൊറോട്ട വിളമ്പിയാല്‍ കഴിക്കാന്‍ ആരെയും നിര്‍ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു- വിജി വെങ്കിടേഷ്

ചിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് ബീഫ് കഴിപ്പിക്കുന്ന രംഗമാണ് ട്രോളുകൾക്ക് പ്രധാന കാരണം

Porotta,Beef, kerala story, beef troll, Viji Venkatesh, പൊറോട്ട, ബീഫ്, കേരള കഥ, ബീഫ് ട്രോൾ, വിജി വെങ്കിടേഷ്
രേണുക വേണു| Last Updated: ഞായര്‍, 22 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:05 IST)
viji venkatesh
'പാച്ചുവും അത്ഭുത വിളക്കും' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികള്‍ക്ക് സുപരിചിതയായ താരമാണ് വിജി വെങ്കിടേഷ്. സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക കൂടിയായ വിജി കേരള സ്റ്റോറി 2 വിന്റെ ട്രെയിലറിനെ കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. കേരള സ്‌റ്റോറി 2 വിനേ കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ റീലുകള്‍ കണ്ട് താന്‍ ചിരിച്ചു മടുത്തു എന്നും ബീഫിനൊപ്പം പൊറോട്ട കൂടി നല്‍കിയിരുന്നു എങ്കില്‍ ആരെയും നിര്‍ബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എന്നും വിജി കുറിച്ചു.

"കേരള സ്‌റ്റോറി 2വിനേ കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ റീലുകള്‍ കണ്ട് ചിരിച്ചു, ചിരിച്ചു മടുത്തു... ഇതില്‍ നിന്നും എനിക്ക് മനസിലായ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ബീഫിനൊപ്പം പൊറോട്ട കൂടി നല്‍കിയിരുന്നു എങ്കില്‍ നിര്‍ബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു"


ചിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് ബീഫ് കഴിപ്പിക്കുന്ന രംഗമാണ് ട്രോളുകൾക്ക് പ്രധാന കാരണം. 'ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നു മരിക്കും' എന്നാണ് സീനിൽ കഥാപാത്രം പറയുന്നത്. പിന്നാലെ ഇതിനെ ട്രോളികൊണ്ട് നിരവധി മലയാളി കമന്റുകളാണ് നിറയുന്നത്.

ആ കുട്ടിക്ക് ബീഫ് മാത്രം കൊടുത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും കഴിക്കാത്തത്, ഒരു പൊറോട്ട കൂടി കൊടുക്കൂ എന്ന് ചിലർ, ബീഫ് കഴിക്കുന്ന രംഗത്തിന് ഇനി ആളെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ പറയണമെന്നും നിര്‍ബന്ധിക്കാതെ തന്നെ കഴിക്കാമെന്ന് മറ്റു ചിലർ, ബീഫിനൊക്കെ എന്തൊരു വിലയാണെന്നും ഇങ്ങനെ തുപ്പിക്കളയാമോ കുട്ടീ എന്നാണ് ചിലരുടെ ചോദ്യം... ബീഫ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെയിലർ കാണുന്നവരുണ്ടോ? ബീഫ് കഴിക്കുവാണേൽ അത് പരമുവേട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കണം... തുടങ്ങി ട്രോൾ മഴയാണ് ഈ രംം​ഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയരുന്നത്. അടുത്ത ദേശീയ അവാര്‍ഡ് ലോഡിങ്... എന്നാണ് മിക്കവരുടേയും പരിഹാസം.

ഫെബ്രുവരി 27 നാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ്. കാമാഖ്യ നാരായണ സിങ് ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. വിപുല്‍ അമൃത് ലാല്‍ ഷായും സണ്‍ഷൈന്‍ പിക്‌ചേഴ്‌സും ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം. ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത് പുതുമുഖങ്ങളാണ്.


