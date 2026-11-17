'മൈ നെയിം ഈസ് ബോണ്ട്', പുതിയ ഏജന്റ് 007 ആകാൻ റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ, സിനിമയൊരുക്കുക ഡെന്നീസ് വില്ലെനൂവ്
ഡ്യൂണ്', 'ബ്ലേഡ് റണ്ണര് 2049', 'സികാരിയോ' എന്നീ വിഖ്യാത ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകന് ഡെനിസ് വില്ലെനൂവാണ് പുതിയ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
ന്യൂയോര്ക്ക്: ഹോളിവുഡ് സിനിമാ ലോകം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന പ്രഖ്യാപനമെത്തി. ഷോണ് കോണറി, റോജര് മൂര്, പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നന്, ഡാനിയല് ക്രെയ്ഗ് എന്നിവര് അനശ്വരമാക്കിയ ജെയിംസ് ബോണ്ടായി ബ്രിട്ടീഷ് താരം റോബര്ട്ട് പാറ്റിന്സണെ തിരെഞ്ഞെടുത്തതായി ആമസോണ് എം.ജി.എം സ്റ്റുഡിയോസ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡാനിയല് ക്രെയ്ഗിന് ശേഷം ആരാകും പ്രശസ്തമായ 'ഏജന്റ് 007' എന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷത്തിലെത്തുകയെന്ന വര്ഷങ്ങള് നീണ്ട അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കാണ് ഇതോടെ അവസാനമായത്
ഡ്യൂണ്', 'ബ്ലേഡ് റണ്ണര് 2049', 'സികാരിയോ' എന്നീ വിഖ്യാത ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകന് ഡെനിസ് വില്ലെനൂവാണ് പുതിയ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. 'പീക്കി ബ്ലൈന്ഡേഴ്സ്' പരമ്പരയുടെ സ്രഷ്ടാവ് സ്റ്റീവന് നൈറ്റാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്. നിക്കോളാസ് ഹൗള്ട്ട്, കാലം ടേണര്, ജോഷ് ഒ'കോണര്, ജാക്ക് ലോഡന്, ഹാരി സ്റ്റൈല്സ് തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളെ പിന്തള്ളിയാണ് 40-കാരനായ പാറ്റിന്സണ് ഈ ഐതിഹാസിക വേഷത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
Identity Confirmed https://t.co/FCU5A9c1wk— James Bond (@007) November 16, 2026
'ടൈ്വലൈറ്റ്' പരമ്പരയിലൂടെ ആഗോള പ്രശസ്തനായ റോബര്ട്ട് പാറ്റിന്സണ്, 'ഹാരി പോട്ടര് ആന്ഡ് ദ ഗോബ്ലറ്റ് ഓഫ് ഫയര്', 'ടെനറ്റ്', 'ഡ്യൂണ്', 'ദി ബാറ്റ്മാന്' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തന്റെ അഭിനയമികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ദി ഒഡീസി', 'ദി ഡ്രാമ', 'പ്രൈംടൈം' എന്നിവയാണ് ഈ വര്ഷം പുറത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങള്. ഷോണ് കോണറി, റോജര് മൂര്, പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നന്, ഡാനിയല് ക്രെയ്ഗ് എന്നിവര് അനശ്വരമാക്കിയ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പിന്ഗാമിയായാണ് പാറ്റിന്സണ് എത്തുന്നത്.
സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഐതിഹാസികമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ട്. 007 എന്ന വേഷം എന്നെ ഏല്പ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയായി ഞാന് കാണുന്നു. ഈ മികച്ച ടീമിനൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഞാന് അതീവ ആവേശഭരിതനാണ്. ബോണ്ടായി തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പാറ്റിന്സണ് പ്രതികരിച്ചു.