"നിരീശ്വരവാദി, പക്ഷെ അമ്മയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള്‍ മതാചാര പ്രകാരം"; സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിൽ കടുത്ത പ്രതികരണവുമായി പ്രകാശ് രാജ്

രേണുക വേണു|
വെള്ളി, 3 ഏപ്രില് 2026 (09:48 IST)
കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു നടന് പ്രകാശ് രാജിന്റെ അമ്മ സ്വര്ണലത അന്തരിച്ചത്. വാർധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം. ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസിയായിരുന്നു സ്വര്ണലതയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ ക്രിസ്തുമതാചാര പ്രകാരമായിരുന്നു നടത്തിയത്. എന്നാൽ ചടങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ചിലർ പ്രകാശ് രാജിനെതിരെ കടുത്ത സൈബറാക്രമണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
നിരീശ്വരവാദിയെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താറുള്ള പ്രകാശ് രാജ് അമ്മ
സുവര്ണ്ണലതയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രകാരം നടത്തി എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഉയർത്തുന്ന വിമർശനം. പറയുന്നത് ഒന്ന്, ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് എന്നരീതിയിൽ പ്രകാശ് രാജിനെതിരെ
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മീമുകളടക്കം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോവിതാ തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം.
താന് വിശ്വാസിയല്ലെങ്കിലും അമ്മ വിശ്വസിയായിരുന്നുവെന്നും അതിനെ താന് മാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ പരസ്പരം നൽകുന്ന ബഹുമാനമാണെന്നും സമൂഹത്തിൽ വെറുപ്പ് മാത്രം വിൽക്കുന്ന ചെകുത്താൻമാർക്ക് അതൊന്നും മനസിലാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. എക്സില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയായിരുന്നു പ്രകാശ് രാജിന്റെ മറുപടി. മുന്പ് ഒരു വേദിയില് താനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയല്ലെന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ചേര്ത്തുള്ള വിമര്ശന പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.
''അതെ... ഞാന് ദൈവത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ ദൈവത്തില് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള് നടത്തേണ്ട അവരുടെ അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാന് ഞാന് ആരാണ്...? ഇത് നമ്മള് പരസ്പരം നല്കുന്ന ബഹുമാനമാണ്, വെറുപ്പ് മാത്രം വിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെകുത്താൻമാർക്കത് മനസിലാകുമോ?''- പ്രകാശ് രാജ് കുറിച്ചു.