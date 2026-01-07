ബുധന്‍, 7 ജനുവരി 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

അന്ന് ജയലളിത, ഇന്ന് സ്റ്റാലിൻ, വിജയ് സിനിമ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല!

jayalalitha, Jananayagan, Thalaiva controversy,MK Stalin,വിജയ്, ജനനായകൻ, തലൈവ വിവാദം, ജയലളിത, എം കെ സ്റ്റാലിൻ
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 7 ജനുവരി 2026 (14:38 IST)
ചെന്നൈ: തമിഴകത്ത് വിജയ് സിനിമയായ ജനനായകന്റെ റിലീസ് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വൈകുന്നത് കാരണം അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍ ആയിരിക്കുകയാണ്. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാന്‍ 2 ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ സെന്‍സര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്ലിയര്‍ ചെയ്യാനാകാതെ വന്നിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുന്‍പുള്ള അവസാന സിനിമ എന്ന നിലയില്‍ പല രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും വിജയ് ജനനായകനിലൂടെ ഉയര്‍ത്തിയേക്കുമെന്നതാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ് വൈകിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഒരു വിജയ് സിനിമ ഇങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. 13 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് 2013ല്‍ വിജയ് സിനിമയായ തലൈവയും ഇത്തരം പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോയിരുന്നു. അന്ന് വിജയിക്ക് മുന്നില്‍ ജയലളിതയായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇന്നത് സ്റ്റാലിനാണ്.

തലൈവ: 'ടൈം ടു ലീഡ്'

2013-ല്‍ എ.എല്‍. വിജയ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'തലൈവാ' എന്ന ചിത്രത്തിന് 'ടൈം ടു ലീഡ്' (Time to Lead) എന്ന ടാഗ്ലൈന്‍ നല്‍കിയതാണ് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. വിജയ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണെന്ന് ഭരണകൂടം സംശയിച്ചു. ബോംബ് ഭീഷണികളും നികുതി ഇളവ് നിഷേധിക്കലുമായി ചിത്രം തമിഴ്നാട്ടില്‍ മാത്രം തടഞ്ഞുവെക്കപ്പെട്ടു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടും തമിഴ്നാട്ടില്‍ മാത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല. തന്റെ സിനിമയും നിര്‍മ്മാതാവിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയും രക്ഷിക്കാന്‍ കൊടാനാടുള്ള ജയലളിതയുടെ വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിന് മുന്നില്‍ വിജയ് കാത്തുനിന്നതും, പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഇടേണ്ടി വന്നതും തമിഴ് സിനിമയിലെ മറക്കാനാവാത്ത സംഭവമാണ്.


ഇന്ന് 'ജന നായകന്‍' റിലീസിന് ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ ചരിത്രം ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. അന്ന് എഐഡിഎംകെയും ജയലളിതയും ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്നത് സ്റ്റാലിനും ഡിഎംകെയും ആണെന്ന് മാത്രം. വിജയ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയായ 'തമിഴക വെട്രി കഴകം' (TVK) ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ ചിത്രമാണിത്. കൂടാതെ വിജയുടെ സിനിമാജീവിതത്തിലെ അവസാന സിനിമയും. അതിനാല്‍ തന്നെ
ചിത്രത്തിന്റെ പേരും രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും ഡിഎംകെ സര്‍ക്കാരിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു എന്നുവേണം കരുതാന്‍. അന്ന് അണ്ണാ ഡിഎംകെ തുടങ്ങിവെച്ച 'സിനിമാ വിരോധം' ഇന്ന് ഡിഎംകെ തുടരുമ്പോള്‍, ഇതിന്റെ മറുപടി തിയേറ്ററുകള്‍ക്ക് പുറമെ 2026-ലെ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് തമിഴകം കാത്തിരിക്കുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :