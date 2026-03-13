വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026
"എന്തിനിത് ചെയ്തു? വിശ്വസിക്കാൻ ആവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൂസേ..."; ഹരി മുരളിയുടെ വിയോ​ഗത്തിൽ സീമ ജി നായർ

"എന്തോ, മനസ്സ് പതറുന്നു. മിടുക്കനല്ലായിരുന്നോ എന്റെ അപ്പൂസേ നീ"

Hari Murali, <a class=hari murali rasikan, Seema G Nair, hari murali death, ഹരി മുരളി, ഹരി മുരളി രസികൻ, സീമ ജി നായർ, ഹരി മുരളി മരണം" class="imgCont" height="900" src="https://nonprod-media.webdunia.com/public_html/_media/ml/img/article/2026-03/13/full/1773381313-6749.jpg" style="border: 1px solid #DDD; margin-right: 0px; float: none; z-index: 0;" title="" width="1200" />
രേണുക വേണു| Last Updated: വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026 (11:25 IST)
 
Seema G Nair.
പ്രശസ്ത നടൻ ഹരി മുരളിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോ​ഗത്തിൽ നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി നടി സീമ ജി നായര്‍. ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ മടിച്ചു, മുരളി ചേട്ടനെ വിളിച്ച് സത്യമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പൊന്നു മോനേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു, എങ്ങനെ സഹിക്കും നിന്‍റെ അച്ഛനമ്മമാരും ബന്ധുക്കളുമെന്ന് സീമ ജി നായര്‍ ഫേസ് ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.
 
"പയ്യന്നൂർ മുരളി ചേട്ടന്റെ മകൻ ഹരി മുരളി അന്തരിച്ചു... എന്റെ കൂടെയും ബാലതാരമായി അവൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിടുക്കനായ മോനായിരുന്നു. എന്തിനാണ് നീ ഇത് ചെയ്തത്? ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ മടിച്ചു... മുരളി ചേട്ടനെ വിളിച്ചപ്പോൾ സഹോദരിയായിരുന്നു ഫോൺ എടുത്തത്... എന്തായിരുന്നെങ്കിലും പൊന്നുമോനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു, എങ്ങനെ സഹിക്കും നിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരും ബന്ധുക്കളും... എന്തോ, മനസ്സ് പതറുന്നു. മിടുക്കനല്ലായിരുന്നോ എന്റെ അപ്പൂസേ നീ... നിന്നെയും അച്ഛനെയും അമ്മയെയും അറിയുന്ന എത്ര പേർ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വിളിക്കുന്നു... ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ ആവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൂസേ..."
 
രസികന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ദിലീപിന്റെ മരുമകനായി എത്തി ഏറെ കൈയ്യടി നേടിയ താരമായിരുന്നു ഹരി മുരളി.  കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഹരിമുരളിയെ പയ്യന്നൂരിലെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നടക- സിനിമ നടന്‍ പയ്യന്നൂര്‍ മുരളിയുടെയും പ്രസന്നയുടെയും മകനാണ് ഹരിമുരളി. രസികന് പുറമെ അണ്ണന്‍ തമ്പി, മാടമ്പി,ഡോണ്‍,പട്ടണത്തില്‍ ഭൂതം, ഉലകം ചുറ്റും വാലിബന്‍ തുടങ്ങി ഒടേറെ സിനിമകളില്‍ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ടെലിവിഷന്‍ സീരീയലുകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറര വയസ്സിലാണ് രസികനിലെ വേഷം ഹരിമുരളി ചെയ്യുന്നത്. പഠനത്തിനായി അഭിനയത്തില്‍ നിന്നും ഇടവേളയെടുത്തിരുന്ന ഹരിമുരളി ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അമര്‍ അക്ബര്‍ ആന്റണിയില്‍ പൃഥ്വിരാജിന്റെ അനിയന്‍ വേഷത്തിലെത്തിയിരുന്നു. 


