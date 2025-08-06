Hansika Motwani Divorce rumours: ഭർത്താവുമൊത്തുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് ഹൻസിക, കോളിവുഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വിവാഹമോചനമോ?

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (10:41 IST)
ഇന്സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടില് നിന്ന് വിവാഹചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും നീക്കം ചെയ്ത് തെന്നിന്ത്യന് താരമായ ഹന്സിക മോട്വാനി. ഭര്ത്താവ് സോഹേല് ഖതൂരിയയുമായി താരം വേര്പിരിയുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായി അന്തരീക്ഷത്തില് നില്ക്കെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റുകള് താരം നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലവില് ഹന്സിക അമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
സോഹേല് ഖതൂരിയ തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പ്രൊഫൈല് ഹൈഡ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഹന്സികയുടെ വിവാഹത്തില് വിമര്ശനം ശക്തമായിരുന്നു. ഹന്സികയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന റിങ്കി ബജാജിന്റെ ആദ്യ ഭര്ത്താവായിരുന്നു സോഹേല് ഖതൂരിയ. ഹന്സികയുടെ സഹോദരനും സോഹേലും വര്ഷങ്ങളായി സുഹൃത്തുക്കളാണ്. 2022 ഡിസംബറിലായിരുന്നു ഹന്സികയുടെയും സോഹേലിന്റെയും വിവാഹം. ജയ്പൂരിലെ മുണ്ടോട്ട ഫോര്ഡ് ആന്ഡ് പാലസില് വെച്ച് നടന്ന വിവാഹചടങ്ങുകള് ഹന്സികാസ് ലവ് ഷാദി ഡ്രാമ എന്ന പേരില് 6 എപ്പിസോഡുകളായി ജിയോ സിനിമയില് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു.