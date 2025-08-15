ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സെക്രട്ടറി ലിസ്റ്റിന്‍ സ്റ്റീഫൻ, പ്രസിഡന്റ് ബി. രാകേഷ്

നിഹാരിക കെ.എസ്|
വെള്ളി, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (08:53 IST)
കൊച്ചി: വിവാദങ്ങള്ക്കിടെയാണ് മലയാള സിനിമാ നിര്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ കേരളാ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. അട്ടിമറികളില്ലാതെ ലിസ്റ്റിന് സ്റ്റീഫന് അസോസിയേഷന് സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പ്രസിഡന്റായി ബി. രാകേഷും വിജയിച്ചു. ലിസ്റ്റിന് സ്റ്റീഫനും ബി രാകേഷും നേതൃത്വം നല്കിയ പാനലാണ് വിജയം നേടിയത്.
പാനലിന്റെ ഭാഗമായ സോഫിയാ പോള്, സന്ദീപ് സേനന് എന്നിവര് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും ആല്വിന് ആന്റണി, എം എം ഹംസ എന്നിവര് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് മത്സരിച്ച ഷെര്ഗ സന്ദീപ് വന്ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ചു.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് മത്സരിച്ച സാന്ദ്ര തോമസ് പരാജയപ്പെട്ടു. സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച സംവിധായകന് വിനയന്, സജി നന്ത്യാട്ട് എന്നിവരും പരാജയപ്പെട്ട പ്രമുഖരില് ഉള്പ്പെടുന്നു. ചുമതലയൊഴിയുന്ന കമ്മിറ്റിയില് കമ്മിറ്റിയില് ട്രഷററാണ് ലിസ്റ്റിന് സ്റ്റീഫന്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ജയിച്ച രാകേഷ് ജനറല് സെക്രട്ടറിയും സന്ദീപ് സേനനും മഹാസുബൈറും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരുമായിരുന്നു.