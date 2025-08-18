Sandra Thomas: ഫിലിം ചേംബർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ സാന്ദ്ര തോമസ്, പത്രിക സ്വീകരിച്ചു

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (14:15 IST)
ഫിലിം ചേംബര് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങി നിര്മാതാവ് സാന്ദ്ര തോമസ്. സാന്ദ്ര സമർപ്പിച്ച പത്രിക സ്വീകരിച്ചു. സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കാണ് സാന്ദ്ര മത്സരിക്കുന്നത്. ജയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ഇടം നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് തന്റെ ശ്രമമെന്നും സാന്ദ്ര തോമസ് പറഞ്ഞു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്ഥാനത്തേക്കും സാന്ദ്ര പത്രിക സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് അത് പിൻവലിച്ചിരുന്നു.
'സുതാര്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ ഞാൻ ജയിക്കും. നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടനയിൽ സുതാര്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായില്ല', സാന്ദ്ര പറഞ്ഞു. പത്രിക സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സാന്ദ്ര തോമസ്.
നേരത്തെ പ്രൊഡ്യൂസഴ്സ് അസോസിയേഷനിലെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാന് സാന്ദ്രാ തോമസ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തള്ളുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാന് മൂന്നു സിനിമകള് നിര്മിക്കണമെന്ന കാരണം കാണിച്ചാണ് സാന്ദ്രയുടെ നോമിനേഷന് വരണാധികാരി തള്ളിയത്. ഇതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും കോടതി സാന്ദ്രയുടെ ഹര്ജി തള്ളുകയായിരുന്നു.