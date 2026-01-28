ബുധന്‍, 28 ജനുവരി 2026
സ്വാഭാവികമായ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരൊറ്റ നായികയെ ബോളിവുഡിലുള്ളു, ചർച്ചയായി ഫറാ ഖാൻ്റെ വാക്കുകൾ

Aishwarya rai
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 28 ജനുവരി 2026 (17:10 IST)
സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വന്‍ ചര്‍ച്ചയായി നിര്‍മ്മാതാവും കൊറിയോഗ്രാഫറുമായ ഫറാ ഖാന്റെ പുതിയ പരാമര്‍ശം. ഐശ്വര്യ റായ് മാത്രമാണ് ബോളിവുഡില്‍ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യമുള്ള താരമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഫറാ ഖാന്‍ പങ്കുവെച്ചത്. സംഭവം നടന്നത് ഫറാ ഖാന്റെ ജനപ്രിയ കുക്കിംഗ് വ്‌ലോഗില്‍ വെച്ചാണ് ഈ പരാമര്‍ശമുണ്ടായത്. വ്‌ളോഗില്‍ ഒരു സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്തുവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കവെയാണ് ഐശ്വര്യ റായി ഒഴികെ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യമുള്ള ആരുമില്ലെന്ന പരാമര്‍ശം ഫറാ ഖാന്‍ നടത്തിയത്.

ഐശ്വര്യ റായിടേത് ഫില്‍ട്ടറുകളും, കോസ്മെറ്റിക് വസ്തുക്കളും ആവശ്യപ്പെടാത്ത സൗന്ദര്യമാണെന്ന് ഫറാ ഖാന്‍ പറയുന്നു. ഇതോടെ ആലിയ ഭട്ട്, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര,കത്രീന കൈഫ്, ദീപിക പദുക്കോണ്‍ എന്നീ താരങ്ങളെ മുന്‍ നിര്‍ത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയാവുകയായിരുന്നു. ഐശ്വര്യ റായ് സുന്ദരിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ മറ്റാര്‍ക്കും സ്വാഭാവിക ഭംഗിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പറയുന്നത്. സൗന്ദര്യത്തേക്കാള്‍ കഴിവാണ് പുതിയ കാലത്ത് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും ചിലര്‍ പറയുന്നു.


