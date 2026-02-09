പേട്രിയറ്റിൽ ഞാൻ വില്ലനാണ്, സസ്പെൻസ് പൊട്ടിച്ച് ഫഹദ് ഫാസിൽ

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 9 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:20 IST)
19 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയാണ് മഹേഷ് നാരായണന് ഒരുക്കുന്ന പേട്രിയറ്റ്. മമ്മൂട്ടി, മോഹന്ലാല് എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ ഫഹദ് ഫാസില്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്, നയന്താര, രേവതി, ദര്ശന രാജേന്ദ്രന് തുടങ്ങി വമ്പന് താരനിരയാണ് സിനിമയിലുള്ളത്. ഏപ്രില് 23ന് റിലീസാകുന്ന സിനിമയെ പറ്റി പ്രേക്ഷകപ്രതീക്ഷ വാനോളമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ പേട്രിയറ്റില് വില്ലന് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് താനാണെന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫഹദ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിനിടെ അവതാരകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു താരം. പേട്രിയറ്റില് താന് വില്ലനാണെന്നും ആരാധകര്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയായ ആവേശത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗമുണ്ടാകുമെന്നും ഫഹദ് പറഞ്ഞു.
മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും 19 വര്ഷത്തിന് ശേഷം ഒന്നിക്കുന്ന പേട്രിയറ്റ് വമ്പന് ബജറ്റിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്ററുകള് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ടേക്ക് ഓഫ്, മാലിക് എന്നീ സിനിമകള് ഒരുക്കിയ മഹേഷ് നാരായണന് ഈ സിനിമയില് വമ്പന് താരനിരയുമായാണ് എത്തുന്നത്. അതിനാല് തന്നെ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള ആരാധക പ്രതീക്ഷകള് വാനോളമാണ്.