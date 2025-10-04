ശനി, 4 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
പ്രേംകുമാർ ചിത്രത്തിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ നായകൻ; പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ്

നിഹാരിക കെ.എസ്| Last Modified ശനി, 4 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (14:42 IST)
ഫഹദ് ഫാസിലിനെ നായകനാക്കി 96 ന്റെ സംവിധായകൻ പ്രേംകുമാർ അടുത്തതായി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ഴോണറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് സംവിധായകൻ.

‘96’, ‘മെയ്യഴകൻ’ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം പ്രേംകുമാർ ഒരുക്കുന്ന സിനിമ ആയതിനാൽ തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ആരാധകർക്ക് ഈ സിനിമയ്ക്ക് മേലുള്ളത്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ നിർമാതാവ് ഇഷാരി കെ. ഗണേഷ് ചിത്രത്തിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്.

'പ്രേം ഒരു മികച്ച സംവിധായകനാണ്. 96 ഞാൻ ഒരു ആറ് തവണയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എല്ലാവർക്കും ആ സിനിമ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. മെയ്യഴകനും അതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായ സിനിമയാണ്. അടുത്ത ചിത്രം ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത ഴോണറാണ്. ഇതുവരെ ആ സിനിമ അന്നൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉടനെ ആരംഭിക്കും. സിനിമ അടുത്ത ആവേശം ആയിരിക്കും,' ഇഷാരി കെ. ഗണേഷ് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം തമിഴിലായിരിക്കും ചിത്രം ഒരുങ്ങുക. ചിയാൻ വിക്രമിനെ നായകനാക്കി പ്രേംകുമാർ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് മുൻപ് ആയിരിക്കും ഫഹദ് ഫാസിൽ ചിത്രമെത്തുക. 2025 ജൂലൈയിലാണ് ചിയാൻ വിക്രം– പ്രേംകുമാർ ആക്ഷൻ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ‘ചിയാൻ 64’ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് താൽക്കാലികമായി പേരിട്ടത്. ‘മാവീരൻ’ സംവിധായകൻ മഡോൺ അശ്വിൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ചിയാൻ 63’യുടെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാകും വിക്രം പ്രേംകുമാർ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



