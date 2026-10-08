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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (18:25 IST)

വിചാരണ നടപടികളെ ബാധിക്കും, 'അണലി' റിലീസിന് വിലക്ക്: നടപടി ജോളി കൂടത്തായിയുടെ ഹർജിയിൽ

Ernakulam munsiff court,Anali Web series, Koodathai Murder Case
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (17:27 IST)
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അണലി വെബ് സീരീസിന്റെ റിലീസ് വിലക്കികൊണ്ട് എറണാകുളം അഡീഷണല്‍ മുന്‍സിഫ് കോടതി വിധി. കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് പ്രമേയമാക്കിയാണ് സീരീസ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കേസില്‍ കോടഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും താമരശ്ശേരി സ്റ്റേഷനിലും ജോളിയെ പ്രതിയാക്കി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുടെ വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല.
 
സീരീസ് പുറത്തുവന്നാല്‍ അത് വിചാരണയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജോളി നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് ഉത്തരവ്. വിചാരണ തീരുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ കുറ്റവാളിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യത, അന്തസ്സ്, നീതിയുക്തമായ വിചാരണ എന്നിവയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ജോളി ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. നിയമപ്രകാരം കുറ്റം തെളിയിക്കുന്നത് വരെ നിരപരാധിയാണെന്ന് കരുതാനുള്ള അവകാശം ഹര്‍ജിക്കാരിക്കുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സീരീസ് ഹര്‍ജിക്കാരിയെ കുറ്റക്കാരിയായാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അവരുടെ അന്തസ്സിനുണ്ടാക്കുന്ന ഹാനിക്ക് പിന്നീട് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കി നികത്താനാവില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
 
 മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത വെബ് സീരീസില്‍ ലിയോണ ലിഷോയിയാണ് മുഖ്യ വേഷത്തിലെത്തുന്നത്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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