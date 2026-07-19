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ഈ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഒന്നുമാകില്ല, സ്തനങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം പോര, കൂട്ടണമെന്ന് പുരുഷന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നു : ദിയ മിർസ
സിനിമയില് തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന സമയത്തും സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും സ്തനങ്ങള്ക്ക് വലിപ്പം കൂട്ടണമെന്നും പുരുഷന്മാര് തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി ബോളിവുഡ് താരം ദിയ മിര്സ. ചുണ്ടുകള് നേരത്തതാണെന്നും സ്തനങ്ങള്ക്ക് വലിപ്പം തീരെ കുറവാണെന്നുമാണ് താന് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങളെന്നും ഒരു അഭിമുഖത്തില് സംസാരിക്കവെ താരം പറഞ്ഞു.
പുരുഷന്മാരുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് മാറാത്തവര്ക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്നും സ്വാഭാവിക ശരീരത്തില് മാറ്റം വരുത്താന് നിര്ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും ദിയ മിര്സ പറഞ്ഞു.വളരെയധികം ഉപഭോഗവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മള് ജീവിക്കുന്നതെന്നും സൗന്ദര്യ വര്ധക ചികിത്സകള് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം പണ്ടത്തേക്കാള് ഒരുപാട് വര്ധിച്ചത് പേടി കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകള് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവര് പറയുന്നു.
ഈ ഇന്ഡസ്ട്രി മുഴുവന് പുരുഷന്മാരുടെ കൈയ്യിലാണ്. ഭയപ്പെടുത്തിയാണ് അവരത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വയം തോന്നി ശരീരം ഭംഗിയാക്കുന്നതില് തെറ്റില്ല. പക്ഷേ പുരുഷന്റെ നിര്ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ശരിയല്ല. ദിയ പറഞ്ഞു. പ്രായം കൂടുന്നതിന്റെ പേരില് നടിമാരെ പരിഹസിക്കുകയും മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ടെന്നും അത് മാറേണ്ടതാണെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.