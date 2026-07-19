  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Enhance your breasts Dia mirza on pressure for cosmetic procedures
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 19 July 2026 (17:56 IST)

ഈ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഒന്നുമാകില്ല, സ്തനങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം പോര, കൂട്ടണമെന്ന് പുരുഷന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നു : ദിയ മിർസ

Dia Mirza, Breat size,beauty standards, cosmetic procedures
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (14:42 IST)
google-news
സിനിമയില്‍ തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന സമയത്തും സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും സ്തനങ്ങള്‍ക്ക് വലിപ്പം കൂട്ടണമെന്നും പുരുഷന്മാര്‍ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി ബോളിവുഡ് താരം ദിയ മിര്‍സ. ചുണ്ടുകള്‍ നേരത്തതാണെന്നും സ്തനങ്ങള്‍ക്ക് വലിപ്പം തീരെ കുറവാണെന്നുമാണ് താന്‍ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങളെന്നും ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ താരം പറഞ്ഞു.
 
പുരുഷന്മാരുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് മാറാത്തവര്‍ക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്നും സ്വാഭാവിക ശരീരത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും ദിയ മിര്‍സ പറഞ്ഞു.വളരെയധികം ഉപഭോഗവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മള്‍ ജീവിക്കുന്നതെന്നും സൗന്ദര്യ വര്‍ധക ചികിത്സകള്‍ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം പണ്ടത്തേക്കാള്‍ ഒരുപാട് വര്‍ധിച്ചത് പേടി കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകള്‍ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.
 
ഈ ഇന്‍ഡസ്ട്രി മുഴുവന്‍ പുരുഷന്മാരുടെ കൈയ്യിലാണ്. ഭയപ്പെടുത്തിയാണ് അവരത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വയം തോന്നി ശരീരം ഭംഗിയാക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ പുരുഷന്റെ നിര്‍ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ശരിയല്ല. ദിയ പറഞ്ഞു. പ്രായം കൂടുന്നതിന്റെ പേരില്‍ നടിമാരെ പരിഹസിക്കുകയും മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ടെന്നും അത് മാറേണ്ടതാണെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

നെതന്യാഹു യുദ്ധക്കുറ്റവാളി, ന്യൂയോർക്കിലെത്തിയാൽ അറസ്റ്റ്?, നീക്കവുമായി മംദാനി

നെതന്യാഹു യുദ്ധക്കുറ്റവാളി, ന്യൂയോർക്കിലെത്തിയാൽ അറസ്റ്റ്?, നീക്കവുമായി മംദാനിനെതന്യാഹുവിന് മുകളില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനല്‍ കോടതി കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും യുദ്ധക്കുറ്റവാളിയായ നെതന്യാഹുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ നിയമവിഭാഗവുമായി നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മംദാനി വ്യക്തമാക്കി.

അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പാർട്ടിവേദിയിലാകാം, വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വേണ്ട, പാർട്ടി വക്താക്കൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കെപിസിസി

അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പാർട്ടിവേദിയിലാകാം, വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വേണ്ട, പാർട്ടി വക്താക്കൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കെപിസിസികോണ്‍ഗ്രസിലെ തര്‍ക്കത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി വക്താക്കള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി കെപിസിസി. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പാര്‍ട്ടി വേദിയില്‍ പറയാമെന്നും വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങള്‍ പാടില്ലെന്നും കെപിസിസി പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

സന്തോഷം ആയില്ലെ, മക്കളെ..സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി, ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ഇനി സുഖമായി കാണാം

സന്തോഷം ആയില്ലെ, മക്കളെ..സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി, ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ഇനി സുഖമായി കാണാംഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ മത്സരം നാളെ പുലര്‍ച്ചെ 12:30ന് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മോദിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത നോർവീജിയൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകയും ഇന്ത്യൻ ടിവി അവതാരകയും തമ്മിൽ വാക്‌പോര്; മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യ ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും ചൂടേറുന്നു

മോദിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത നോർവീജിയൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകയും ഇന്ത്യൻ ടിവി അവതാരകയും തമ്മിൽ വാക്‌പോര്; മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യ ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും ചൂടേറുന്നുഇന്ത്യയുടെ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യവും മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര പ്രവര്‍ത്തനവും സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വീണ്ടും ഇന്ധനമായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടെലിവിഷന്‍ അവതാകയും നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയും തമ്മില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ നടന്ന വാക്പോര്.

അലോഷ്യസ് സേവ്യർ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമില്ലെ?, സതീശൻ്റെ ഭരണത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി

അലോഷ്യസ് സേവ്യർ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമില്ലെ?, സതീശൻ്റെ ഭരണത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അതൃപ്തികെഎസ്യു പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ ചില നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയും അലോഷ്യസിനുണ്ട്.