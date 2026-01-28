ബുധന്‍, 28 ജനുവരി 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

'സീരിയൽ കിസ്സർ' മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം, ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ വിജയത്തിന് സഹായിച്ചു: തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മി

Emraan hashmi, Serial Kisser, Marketing, Bollywood,ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മി,സീരിയൽ കിസ്സർ,മാർക്കറ്റിംഗ്, ബോളിവുഡ്
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 28 ജനുവരി 2026 (17:53 IST)
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് സിനിമകളില്‍ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സീരിയല്‍ കിസ്സറെന്ന വിശേഷണം താന്‍ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോളിവുഡ് താരമായ ഇമ്രാന്‍ ഹാഷ്മി. അതേസമയം തന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് സിനിമകളുടെ വിജയത്തിനായി ബോധപൂര്‍വ്വം ഉപയോഗിച്ച ഈ ടാഗ് പിന്നീട് ഒരു ബാധ്യതയായി മാറിയെന്നും താരം പറയുന്നു.

ചുംബനരംഗങ്ങളുള്ള ചിത്രങ്ങളെല്ലാം അന്ന് വലിയ വാണിജ്യവിജയങ്ങളായിരുന്നു. ആ പ്രതിച്ഛായ ഞാന്‍ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. നിര്‍മ്മാതാക്കളും സിനിമാ വിപണിയും ഇതൊരു വലിയ കച്ചവട സാധ്യതയായി കണ്ടു. 2003 മുതല്‍ 2012 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില്‍ ഈ ഇമേജ് അത്രമാത്രം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അത്തരം രംഗങ്ങള്‍ കുത്തിനിറയ്ക്കാന്‍ പിന്നീട് ശ്രമമുണ്ടായി.അത് തിരിച്ചടിയായി. ഇമ്രാന്‍ ഹാഷ്മി പറഞ്ഞു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :