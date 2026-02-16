തിങ്കള്‍, 16 ഫെബ്രുവരി 2026
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പായി 'ജനനായകന്‍' എത്തില്ല: വിജയ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസില്‍ അനിശ്ചിതത്വം നീളുന്നു

ഏപ്രില്‍ 30 വരെ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വിദേശ വിതരണക്കാരായ യോര്‍ക്ക് സിനിമ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അറിയിച്ചു.

jananayagan
രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 16 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:11 IST)
ചെന്നൈ: തമിഴകം ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ദളപതി വിജയിയുടെ അവസാന ചിത്രം 'ജനനായകന്റെ' റിലീസ് അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നു. സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡുമായുള്ള (CBFC) നിയമയുദ്ധം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍, തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തില്ലെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രില്‍ 30 വരെ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വിദേശ വിതരണക്കാരായ യോര്‍ക്ക് സിനിമ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അറിയിച്ചു.

ജനുവരി 9-ന് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ചിത്രം സെന്‍സര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമക്കുരുക്കുകളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ നടന്ന നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍, നിര്‍മ്മാതാക്കളായ കെ.വി.എന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് തങ്ങളുടെ ഹര്‍ജി പിന്‍വലിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായി. നിലവില്‍ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ റിവൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് ചിത്രമുള്ളത്. തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന് പ്രചാരണം നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി ജനനായകനിലൂടെ വിജയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഏപ്രില്‍ അവസാന വാരം വരെ റിലീസുണ്ടാകില്ലെന്ന സൂചനകളാണ് നിലവില്‍ വരുന്നത്.

കാനഡയുള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ ചിത്രത്തിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ റിലീസ് നീളുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവര്‍ക്ക് തുക മടക്കി നല്‍കുമെന്ന് യോര്‍ക്ക് സിനിമ അറിയിച്ചു. പുതിയ റിലീസ് തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും അതുവരെ ആരാധകര്‍ ക്ഷമിക്കണമെന്നും വിതരണക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ബോബി ഡിയോള്‍, പൂജ ഹെഗ്ഡെ, മമിത ബൈജു തുടങ്ങിയ വന്‍ താരനിര അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. തെലുങ്ക് ചിത്രം ഭഗവന്ത് കേസരിയുടെ റീമേക്കാണ് ഇതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല.


