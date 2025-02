ലക്കി ഭാസ്‌കര്‍ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം എന്ന തെലുങ്ക് സിനിമയിലാണ് ദുല്‍ഖര്‍ അഭിനയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. തമിഴ് സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പര്‍ താരമായ എം കെ ത്യാഗരാജ ഭാഗവതരുടെ ജീവിതകഥ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നത്. സിനിമയില്‍ ത്യാഗരാജ ഭാഗവതരായാണ് ദുല്‍ഖര്‍ വേഷമിടുന്നത്. നേരത്തെ മഹാനടിയില്‍ തെലുങ്ക് താരം ജെമിനി ഗണേഷനായും ദുല്‍ഖര്‍ അഭിനയിച്ചിരുന്നു.

I got to play a timeless role in a timeless story



I couldn’t ask for a bigger gift to celebrate my 13 years in the industry. Grateful to the entire team of #Kaantha and to the wonderful audiences who have given me all the love and encouragement any actor would dream of !… pic.twitter.com/gy59OdMpb8