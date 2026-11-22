ജോർജുകുട്ടിയേക്കാൾ കേമൻ, ഹിന്ദി ദൃശ്യം ഒടിടിയിലേക്ക്, റിലീസ് തീയതി എന്ന്?, എവിടെ കാണാം
മലയാളം ദൃശ്യത്തെ കടത്തിവെട്ടിയ ദൃശ്യം 3യുടെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് ദൃശ്യം ദി കണ്ക്ലൂഷന് ഒടിടി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. അജയ് ദേവ്ഗണ് നായകനായി ഒക്ടോബര് രണ്ടിനാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തത്. എട്ടാഴ്ച നീണ്ട വിജയകരമായ തിയേറ്റര് റണ്ണില് 500 കോടിക്ക് മുകളില് കളക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് സിനിമ ഒടിടിയിലെത്തുന്നത്. നവംബര് 27 മുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാകും സിനിമയുടെ സ്ട്രീമിങ്.
അഭിഷേക് പഥക് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ക്രൈം ത്രില്ലര് ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസില് നിന്ന് 589 കോടിയിലധികം രൂപ ഗ്രോസ് കളക്ഷന് നേടി വന് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററായി മാറിയിരുന്നു. വിദേശ വിപണിയില് നിന്ന് മാത്രം 133.20 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മോഹന്ലാല് നായകനായ മലയാളം 'ദൃശ്യം 3'-ല് നിന്നും തികച്ചും വേറിട്ട ഒരു കഥാപശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹിന്ദി പതിപ്പിന്റെ അവസാന അധ്യായം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ മകന്റെ തിരോധാനത്തിന് പിന്നിലെ സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാന് മീര ദേശ്മുഖ് (തബു) ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്.പി രാജ്വീര് സിംഗ് തോമറുമായി (ജയ്ദീപ് അഹ്ലാവത്) കൈകോര്ക്കുന്നതും, പുതിയ തെളിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തില് വിജയ് സാല്ഗോങ്കറും (അജയ് ദേവ്ഗണ്) കുടുംബവും നേരിടുന്ന അതിജീവന പോരാട്ടവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.
ശ്രിയ ശരണ്, രജത് കപൂര്, പ്രകാശ് രാജ്, ഇഷിത ദത്ത, മൃണാള് ജാദവ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലുണ്ട്. തിയേറ്ററുകളില് ചിത്രം കാണാന് സാധിക്കാതിരുന്ന പ്രേക്ഷകര്ക്ക് വാരാന്ത്യത്തില് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ വിജയ് സാല്ഗോങ്കറുടെ അവസാന പോരാട്ടം ആസ്വദിക്കാനാകും.ALSO READ: സീത മാത്രമല്ല, നിത്യ റെഡ്ഡിയും ഞെട്ടിച്ചു: സായ് പല്ലവിയേ തേടി വമ്പൻ ഓഫറുകൾ