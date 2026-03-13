വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026
"രസികന് ശേഷം ഹരിയെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു, എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചു"; വേദനയോടെ ലാൽ ജോസ്

"ഹരി മുരളിയുടെ മരണ വാർത്ത പെട്ടന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഷോക്കായി പോയി"

രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:41 IST)
രസികന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ദിലീപിന്റെ മരുമകനായി എത്തി ഏറെ കൈയ്യടി നേടിയ താരമായിരുന്നു ഹരി മുരളി. ഹരി മുരളിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോ​ഗം സിനിമാ മേഖലയിലാകെ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ സിനിമയിലൂടെ എത്തിയ ആ കൊച്ചുപയ്യനെ വേദനയോടെ ഓർക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ്. രസികൻ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഹരി വളരെ സജീവമായിരുന്നു എന്നും പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം താടിവെച്ച ആ പയ്യനെ താൻ വീണ്ടും കണ്ടുവെന്നും ഹരിയുടെ വിയോ​ഗം ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയെന്നും ലാൽ ജോസ് പറഞ്ഞു. മനോരമ ഓൺലൈനിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"മുരളിയുടെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞു, പെട്ടന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഷോക്കായി പോയി. നല്ല സ്മാർട്ട് ആയ കുട്ടിയായിരുന്നു. രസികനിൽ അഭിനയിച്ച ശേഷം ഞാൻ അവനെ കണ്ടതേ ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് എറണാകുളത്തെ ഒരു തട്ടുകടയിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ താടിവെച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്കിൾ എന്നെ ഓർമയുണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രസികനിൽ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ച ഹരിയാണ് ഞാൻ എന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലുതായി കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊക്കെ പ്രായമായി എന്ന് മനസിലാവുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവനെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം കാണുന്നത്.

അവനും ദിലീപും കൂടി ഒരുപാട് തമാശയൊക്കെയായി രസികന്റെ സെറ്റ് സജീവമായിരുന്നു. സിനിമയിലെ നാടക സീനൊക്കെ ദീലീപും ഹരിയും കൂടിയാണ് പൊലിപ്പിച്ചെടുത്തത്. പിന്നെ അവൻ അഭിനയം വിട്ട് എഴുത്തും ​ഗ്രാഫിക്സുമൊക്കെയായി വേറെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു. അവന്റെ കുടുംബത്തിന് ഈ ദുഃഖം സഹിക്കാൻ കഴിയട്ടെ"- ലാൽ ജോസ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഹരിമുരളിയെ പയ്യന്നൂരിലെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നടക- സിനിമ നടന്‍ പയ്യന്നൂര്‍ മുരളിയുടെയും പ്രസന്നയുടെയും മകനാണ് ഹരിമുരളി. രസികന് പുറമെ അണ്ണന്‍ തമ്പി, മാടമ്പി,ഡോണ്‍,പട്ടണത്തില്‍ ഭൂതം, ഉലകം ചുറ്റും വാലിബന്‍ തുടങ്ങി ഒടേറെ സിനിമകളില്‍ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ടെലിവിഷന്‍ സീരീയലുകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറര വയസ്സിലാണ് രസികനിലെ വേഷം ഹരിമുരളി ചെയ്യുന്നത്. പഠനത്തിനായി അഭിനയത്തില്‍ നിന്നും ഇടവേളയെടുത്തിരുന്ന ഹരിമുരളി ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അമര്‍ അക്ബര്‍ ആന്റണിയില്‍ പൃഥ്വിരാജിന്റെ അനിയന്‍ വേഷത്തിലെത്തിയിരുന്നു. വിഷ്വല്‍ ഇഫക്ട്‌സ് ആന്‍ഡ് ആനിമേഷനില്‍ ബിരുദധാരിയായിരുന്നു. വിഷ്വല്‍ എഫ്ക്ട്‌സ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായി ജോലിചെയ്യുന്ന ഹരിമുരളി സിനിമയ്ക്കായി തിരക്കഥ എഴുതാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു.



