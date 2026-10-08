ദിലീപ് നായകന്, ഷാജി കൈലാസിന്റെ മകന് ജഗന് ഷാജി കൈലാസ് ഒരുക്കുന്ന 'നീക്കം' ടീസര് നാളെ
പ്രമുഖ സംവിധായകന് ഷാജി കൈലാസിന്റെ മകന് ജഗന് ഷാജി കൈലാസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'നീക്കം' സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യല് ടീസര് നാളെ. ജനപ്രിയ നായകന് ദിലീപ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം പൂര്ണ്ണമായും ഒരു ഇമോഷണല് ത്രില്ലര് ഡ്രാമയായാണ് എത്തുന്നത്. ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിനിമ കഥ പറയുന്നത്.
തൊടുപുഴ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായി അറുപത് ദിവസത്തോളമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നത്. ഒരൊറ്റ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് കഥ പറയുന്ന ചിത്രം ഒരു നടനെന്ന നിലയില് ദിലീപിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമയായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സിദ്ദിഖ്, കലാഭവന് ഷാജോണ്,ബിനു പപ്പു, സാദിഖ്, കോട്ടയം രമേശ്, ശാരി, ഷെല്ലി എന്നിങ്ങനെ മികച്ച താരനിരയും സിനിമയിലുണ്ട്.ഉര്വ്വശി തിയറ്റേഴ്സ്, പെന് സ്റ്റുഡിയോസ്, കാക്കാ സ്റ്റോറീസ് എന്നീ ബാനറുകളില് സന്ദീപ് സേനന്, ഡോ. ജയന്തി ലാല് ഗഡ, അലക്സ് ഇ കുര്യന് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് സിനിമ നിര്മിക്കുന്നത്.