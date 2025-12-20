ശനി, 20 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ജന്മദിനത്തില്‍ അച്ഛന്റെ വിയോഗവാര്‍ത്ത; സങ്കടമടക്കാനാവാതെ ധ്യാന്‍

1988 ഡിസംബര്‍ 20 നാണ് ധ്യാനിന്റെ ജനനം. ഇന്ന് താരത്തിന്റെ 37-ാം ജന്മദിനമാണ്

Dhyan Sreenivasan, Sreenivasan death
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 20 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (14:29 IST)

അച്ഛന്‍ ശ്രീനിവാസന്റെ വിയോഗം ഇളയ മകനും നടനുമായ ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസനെ വലിയ സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ ജന്മദിനത്തില്‍ തന്നെ അച്ഛന്റെ മരണവാര്‍ത്തയും കേള്‍ക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന വലിയ വേദനയിലാണ് താരം.

1988 ഡിസംബര്‍ 20 നാണ് ധ്യാനിന്റെ ജനനം. ഇന്ന് താരത്തിന്റെ 37-ാം ജന്മദിനമാണ്. കോഴിക്കോട് സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ധ്യാന്‍ അച്ഛന്റെ മരണവാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞത്. ഉടന്‍ തന്നെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
അച്ഛനുമായി സൗഹാര്‍ദ്ദപരമായ അടുപ്പമാണ് ധ്യാനിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കി ഇതിഹാസം ധ്യാന്‍ ചന്ദിനോടുള്ള ആരാധന കാരണമാണ് മകനു ധ്യാന്‍ എന്ന പേരിട്ടതെന്ന് പഴയൊരു അഭിമുഖത്തില്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

