വെറും 7 ദിവസം, ബോക്സോഫീസിൽ 1000 കോടി നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ധുരന്ധർ 2

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്ച്ച് 2026 (15:02 IST)
ബോളിവുഡ് താരം രണ്വീര് സിംഗിനെ നായകനാക്കി ആദിത്യ ധര് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ധുരന്ധര് 2' ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസില്
മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത് 7 ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് തന്നെ ചിത്രം 1000 കോടി രൂപ എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഇതോടെ ഇന്ത്യന് സിനിമാ ചരിത്രത്തില് അതിവേഗത്തില് 1000 കോടി നേടിയ സിനിമയായി ധുരന്ധര് 2 മാറി. 6 ദിവസം കൊണ്ട് 1000 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്ത പുഷ്പ 2 ആണ് ധുരന്ധറിന് മുന്നിലുള്ളത്.
രണ്ബീര് കപൂറിന്റെ 'അനിമല്', ആമിര് ഖാന്റെ 'പി.കെ' തുടങ്ങിയ വമ്പന് ചിത്രങ്ങളുടെ റെക്കോര്ഡുകള് യു കെ ബോക്സ് ഓഫീസില് 'ധുരന്ധര് 2' മറികടന്നതായും റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എസ് എസ് രാജമൗലിയുടെ ബാഹുബലി 2( 9 ദിവസം 1000 കോടി),ആര്ആര്ആര്, കല്ക്കി 2898 എ ഡി, കെ ജി എഫ് 2 തുടങ്ങിയ സിനിമകളെയും ധുരന്ധര് പിന്നിലാക്കി.
'ഉറി: ദ സര്ജിക്കല് സ്ട്രൈക്കി'ന് ശേഷം ആദിത്യ ധര് സംവിധാനം ചെയ്ത ധുരന്ധര് ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങള് പ്രേക്ഷകരെയും നിരൂപകരെയും ഒരേ പോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ സിനിമയാണ്. ധുരന്ധര് രണ്ടാം ഭാഗം ബിജെപി പ്രൊപഗണ്ടയാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുമ്പോഴും സിനിമയുടെ മേക്കിംഗിനെയും രണ്വീര് സിങ്ങിന്റെ പ്രകടനത്തെയും പ്രശംസിക്കുന്നവര് ഏറെയാണ്.
മാര്ച്ച് 19ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ സിനിമയില് രണ്വീറിനൊപ്പം ആര് മാധവന്, അര്ജുന് രാംപാല്, സഞ്ജയ് ദത്ത്, സാറ അര്ജുന് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളാണ് മറ്റ് പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തിയത്. സിനിമയുടെ ആദ്യ ഭാഗം 1300 കോടി രൂപയാണ് ബോക്സോഫീസില് നിന്നും നേടിയത്.