തിങ്കള്‍, 27 ഏപ്രില്‍ 2026
മമിതയായിരുന്നില്ല, കര സിനിമയില്‍ ധനുഷിന്റെ നായികയായി ആദ്യം പരിഗണിച്ചത് മറ്റൊരു നടിയെ

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 27 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:32 IST)
ധനുഷിനെ നായകനാക്കി സംവിധായകന്‍ വിഗ്‌നേഷ് രാജ ഒരുക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രം കര റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. മലയാളി താരം മമിത ബൈജുവാണ് സിനിമയിലെ നായിക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ട്രെയ്ലര്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ മമിതയുടെ കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ഒപ്പം മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് നായിക നടിമാരെ തമിഴ് സിനിമകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതില്‍ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് തമിഴ് നടിമാരെ തമിഴ് സംവിധായകര്‍ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയര്‍ന്നിരുന്നത്. ഇതിനിടെ കരയില്‍ നായികയാകാന്‍ മമിതയെ അല്ല, മറ്റൊരു നടിയെയാണ് മനസ്സില്‍ കണ്ടതെന്ന് പറയുകയാണ് സംവിധായകന്‍ വിഗ്‌നേഷ് രാജ.

കന്നഡയില്‍ സപ്ത സാഗരദാച്ചോ എലോ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ 31കാരിയായ ചൈത്ര ജെ ആചാറിനെയാണ് കരയില്‍ നായികയായി പരിഗണിച്ചിരുന്നതെന്ന് വിഗ്‌നേഷ് രാജ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ശശികുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത മൈ ലോര്‍ഡ് എന്ന സിനിമയില്‍ കര സിനിമയ്ക്ക് സമാനമായ ലുക്കിലാണ് ചൈത്ര എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് ചൈത്രയെ വേണ്ടെന്ന് വെയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിഗ്‌നേഷ് രാജ പറയുന്നത്. മമിത വേഷം സ്വീകരിക്കില്ലെന്നാണ് താന്‍ ആദ്യം കരുതിയതെന്നും വിഗ്‌നേഷ് രാജ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :