നടൻ ദർശൻ ജയിലിൽ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി അഭ്യൂഹം, കാണാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് ഭാര്യ

ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചത്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ചൊവ്വ, 19 മെയ് 2026 (11:51 IST)
രേണുകാസ്വാമി കൊലക്കേസില്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന കന്നഡ സൂപ്പര്‍ താരം ദര്‍ശന്‍ ജീവനൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതായി അഭ്യൂഹം. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചത്. വാര്‍ത്തകള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമണെന്ന് ജയില്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ദര്‍ശന്‍ പൂര്‍ണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെന്നും ജയില്‍ ഡിജിപി അലോക് കുമാര്‍ അറിയിച്ചു.

രേണുകാസ്വാമി കൊലക്കേസില്‍ രണ്ടാം പ്രതിയായ ദര്‍ശന്‍ ജാമ്യത്തിനായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി ഹര്‍ജി തള്ളിയിരുന്നു. വിചാരണ നടപടികളില്‍ പുരോഗതി അറിയാന്‍ ഒരു വര്‍ഷം കൂടി കാത്തിരിക്കാനായിരുന്നു കോടതി നിര്‍ദേശം. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ദര്‍ശന്‍ കടുത്ത നിരാശയിലാണെന്ന് ഭാര്യ വിജയലക്ഷ്മി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു. 2003 മെയ് 19നാണ് ദര്‍ശനും വിജയലക്ഷ്മിയും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹവാര്‍ഷികം ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കാനായി വിജയലക്ഷ്മി ദിജിപി അലോക് കുമാറിന് പ്രത്യേക അപേക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

ദര്‍ശന്റെ സുഹൃത്തും നടിയുമായ പവിത്ര ഗൗഡയ്ക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ചതിനെ തുയ്യര്‍ന്ന് രേണുകാസ്വാമി എന്നയാളെ തട്ടികൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് ദര്‍ശന്റെ പേരിലുള്ള കേസ്. സംഭവത്തില്‍ 2024 ജൂണില്‍ അറസ്റ്റിലായ ദര്‍ശനും മറ്റ് പ്രതികള്‍ക്കും പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റില്‍ സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.


