രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 7 മാര്ച്ച് 2026 (10:23 IST)
ഗായിക ചിന്മയി ശ്രീപദ
വടം സിനിമയുടെ പ്രസ്മീറ്റിനിടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോള് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സംഗീത സംവിധായകമാര് തങ്ങളുടെ പാട്ടുകള് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് വൈറലാകണം എന്ന് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും അതാണ് അവരുടെ ആവശ്യമെന്നും ചിന്മയി പറയുന്നു.
"ഞാൻ ആദ്യം പാടിയ പാട്ട് ഒരു ദൈവം തന്ത പൂവേ... ആയിരുന്നു. എന്റെ ഓര്മ ശരിയാണെങ്കില് 6.30 മിനിറ്റായിരുന്നു പാട്ടിന്റെ ദൈര്ഘ്യം. എന്നാല് ഇപ്പോള് വരുന്ന പാട്ടുകള്ക്ക് അതിന്റെ പകുതിമാത്രമേ ദൈര്ഘ്യം ഉള്ളൂ... ഇപ്പോഴത്തെ സംഗീത സംവിധായകമാര് തങ്ങളുടെ പാട്ടുകള് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് വൈറലാകണം, അവരുടെ ഗാനം ട്രെന്റിങില് വരണം, എന്ന് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം...
ഒരു തരത്തില് പറഞ്ഞാല് എനിക്കൊക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന് വളര്ന്നത് ഒരു ദൈവം തന്തു പൂവേ കേട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാം... ഇന്നും നിങ്ങള് ആ ഗാനം കേള്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്, അതാണ് പാട്ടിന്റെ ഭംഗി"- ചിന്മയി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കന്നത്തിൽ മുത്തമിട്ടാൽ എന്ന ചിത്രത്തിനായി റഹ്മാന്റെ "ഒരു ദൈവം തന്ത പൂവേ" എന്ന ഗാനം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിന്മയിയുടെ പിന്നണി ഗായികയായുള്ള ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, തുളു, മലയാളം എന്നീ സിനിമകളിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ പാടിയതിനു ശേഷം, മംഗൾ പാണ്ഡെ: ദി റൈസിംഗ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ "ഹോളി രേ" എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ് അവർ ബോളിവുഡിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.