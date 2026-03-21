ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026
'എല്ലാ ഈദിനും വാപ്പച്ചി ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു'; കലാഭവൻ നവാസിന്റെ ഓർമയിൽ മക്കൾ

"ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ പാഠങ്ങൾക്കും നന്ദി വാപ്പിച്ചീ"

രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:38 IST)
കലാഭവൻ നവാസിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോ​ഗത്തിൽ നിന്നും കുടുംബം ഇതുവരെ കര കയറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ഈദ് ദിനത്തിൽ നവാസിനെ ഓർത്ത് മക്കൾ പങ്കുവച്ച ഒരു കുറിപ്പാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. എല്ലാ പെരുന്നാളിലും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം നവാസ് മക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കടവിന്റെ ഓർമ്മകളാണ് വിഡിയോയ്ക്കൊപ്പം അവർ പങ്കുവച്ചത്. എല്ലാ ഈദിനും വാപ്പച്ചി ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഈദിന് കടവിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു കുടുംബ ചിത്രവും അവർ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

“എല്ലാ ഈദിനും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം വാപ്പിച്ചി ഞങ്ങളെ ഈ കടവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. കഴിഞ്ഞ ഈദ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എടുത്ത വീഡിയോയാണിത്. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ പാഠങ്ങൾക്കും നന്ദി വാപ്പിച്ചീ... നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്”- എന്നതായിരുന്നു മക്കളുടെ കുറിപ്പ്.


വീട്ടിൽ ഇന്നും വാപ്പച്ചിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാറുണ്ട്. അത് അലക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടെയുണ്ട് എന്നൊരു അനുഭൂതിയാണ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വാപ്പച്ചിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്നും തങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കാനാണെന്ന് മക്കൾ മുൻപ് ഒരു
വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു നടൻ കലാഭവൻ നവാസിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം. പ്രകമ്പനത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് വേളയിലാണ് കലാഭവൻ നവാസ് മരിക്കുന്നത്.

