വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

ആരാണ് ഏറ്റവും മോശം, ഗില്ലി ബാലയോ ബുള്ളറ്റ് വാൾട്ടറോ?, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തമ്മിലടിച്ച് മോഹൻലാൽ- മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ

Chatha pacha mammootty Cameo role social media response
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026 (11:55 IST)
തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച അഭിപ്രായം നേടി മുന്നേറുകയാണ് അര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍, റോഷന്‍ മാത്യു, വിശാഖ് നായര്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചത്താ പച്ച. ഡബ്യുഡബ്യുഇ കേരള പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ റിലീസിന് മുന്‍പ് തന്നെ ചര്‍ച്ചാവിഷയമായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി സിനിമയില്‍ അതിഥിവേഷത്തിലെത്തുന്നു എന്നതും ഹൈപ്പ് കൂട്ടാനിടയാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

സിനിമയില്‍ 10 മിനിറ്റുള്ള ക്യാമിയോ വേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആരാധകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഇന്‍ട്രോ ലഭിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടങ്ങോട്ട് സിനിമയില്‍ ഒരു ഇമ്പാക്ടും സൃഷ്ടിക്കാന്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ വാള്‍ട്ടറിനായില്ലെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്. മമ്മൂട്ടി സ്‌ക്രീനില്‍ ഏറെ ക്ഷീണിതനായാണ് കാണുന്നതെന്നും മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒട്ടും ചേരാത്തെ കോസ്റ്റ്യൂമുകളാണ് സിനിമയിലുള്ളതെന്നുമാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

പലരും അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ ഭഭബ സിനിമയിലെ മോഹന്‍ലാലിന്റെ അതിഥിവേഷമായ ഗില്ലി ബാലയുമായാണ് വാള്‍ട്ടറിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇതോടെ ഗില്ലി ബാലയുടെ അത്ര മോശമല്ല വാള്‍ട്ടര്‍ എന്ന അഭിപ്രായത്തോടെ മമ്മൂട്ടി ആരാധകരും രംഗത്ത് വന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പലയിടത്തും മമ്മൂട്ടി - മോഹന്‍ലല്‍ ആരാധകര്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കത്തിനും സിനിമ ഇടയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ആരാണ് ഏറ്റവും മോശം എന്ന് ആരാധകര്‍ തര്‍ക്കിക്കുമ്പോള്‍ അസുഖം ഭേദമായതിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി ആദ്യമായി ചെയ്ത സിനിമയാണ് ചത്ത പച്ചയെന്നും അതിന്റെ അവശത കഥാപാത്രത്തിനുണ്ടെന്നും മമ്മൂട്ടി ആരാധകര്‍ പറയുന്നു. നവാഗതനായ അദ്വൈത് നായരാണ് ചത്താ പച്ചയുടെ സംവിധാനം.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :