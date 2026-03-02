തിങ്കള്‍, 2 മാര്‍ച്ച് 2026
'കരയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ മുത്തേ...'; സഞ്ജുവിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹവുമായി സിനിമാ താരങ്ങൾ

മലയാള സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് മമ്മൂട്ടി, മോഹന്‍ലാല്‍, പൃഥ്വിരാജ്, നിവിന്‍ പോളി, ബേസില്‍ ജോസഫ്, ഇന്ദ്രജിത് തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെ അഭിനന്ദനമറിയിച്ചത്.

രേണുക വേണു| Last Updated: തിങ്കള്‍, 2 മാര്‍ച്ച് 2026 (11:30 IST)
കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഈഡന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍സില്‍ നടന്ന ആവേശപ്പോരില്‍ വിന്‍ഡീസിനെതിരെ തകർത്തടിച്ച് ഇന്ത്യയെ സെമി ഫൈനലിലെത്തിച്ച സഞ്ജു സാംസണിന് അഭിനന്ദനപ്പെരുമഴ. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് പുറമെ മലയാളികളും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും സിനിമാ താരങ്ങളുമെല്ലാം അഭിനന്ദനപ്രവാഹവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മലയാള സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് മമ്മൂട്ടി, മോഹന്‍ലാല്‍, പൃഥ്വിരാജ്, നിവിന്‍ പോളി, ബേസില്‍ ജോസഫ്, ഇന്ദ്രജിത് തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെ അഭിനന്ദനമറിയിച്ചത്.

മമ്മൂട്ടി

‘‘എന്തൊരു അടി, ക്ലാസ്... തനി ആധിപത്യം. ഏറ്റവും വലിയ വേദിയിൽ ഭയമില്ലാത്ത ഒരു പ്രഖ്യാപനം. സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ
മോഹൻലാൽ

"സഞ്ജുവിനെ ഇത്രയും ഉജ്ജ്വലമായ ഫോമിൽ കാണുന്നത് ആവേശകരമാണ്! അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും കഴിവിനെയും വിളിച്ചോതുന്ന, തികച്ചും മാസ്റ്റർഫുൾ ആയ ഒരു ഇന്നിങ്സ്. സെമി ഫൈനലിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഒന്നടങ്കം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നമ്മുടെ പതാക എപ്പോഴും ഉയരത്തിൽ പാറട്ടെ"
പൃഥ്വിരാജ്

"എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടി20 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ ഒന്ന്! അതും ലോകകപ്പ് വേദിയിലെ ഒരു വെർച്വൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ"


ബേസിൽ ജോസഫ്

"എന്റെ മനുഷ്യൻ... ഒരിക്കലും തോറ്റുകൊടുക്കില്ല"

ജൂഡ് ആന്തണി

"കരയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ മുത്തേ. ബാറ്റിംഗ് അത്യുഗ്രൻ! !! ആ ശാന്തത അതിലും ഉഗ്രൻ...
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നീണ്ട കരിയറുണ്ട് സഹോദരാ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ... ‍"
ഇന്ദ്രജിത്ത്

"എന്തൊരു ഇതിഹാസ തിരിച്ചുവരവ്! ഒരു ​​നിർണായക മത്സരത്തിലെ T20 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിംഗ്‌സുകളിലൊന്ന്. വളരെയധികം കഴിവും സ്വഭാവഗുണവും! നിങ്ങളിൽ സന്തോഷവും അഭിമാനവും..."


നിവിൻപോളി

"ഇന്ത്യ സെമിയിലേക്ക്.. സഞ്ജു സാംസണിന്റെ എത്ര ആവേശകരമായ ഒരു ഇന്നിംഗ്‌സ്... ചാമ്പ്യൻ, ഒരു വില്ല് എടുക്കൂ..."


