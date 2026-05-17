ഇത്തവണ പ്രേംകുമാർ ട്രാക്ക് മാറ്റുന്നു, മെയ്യഴകന് ശേഷം ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ, ഫഹദിന് നായികയായി ശിവദ

തമിഴ് സിനിമയില് 96, മെയ്യഴകന് പോലുള്ള ഹൃദയസ്പര്ശികളായ സിനിമകളുടെ സംവിധായകന് ട്രാക്ക് മാറ്റാന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഫഹദ് ഫാസിലിനെ നായകനാക്കി ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പ്രേംകുമാര്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ആയിരിക്കുകയാണ്. ശിവദയാണ് ചിത്രത്തില് ഫഹദിന്റെ നായികയായി എത്തുന്നത്.
വെല്സ് ഫിലിം ഇന്റര്നാഷണലിന്റെ ബാനറില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം 'Production No. 32' എന്ന താത്കാലിക പേരിലാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മണ്സൂണ് മൂവീസും സഹനിര്മാണത്തിലുണ്ട്. സംവിധായകന് പ്രേം കുമാറിന്റെ മുന് ചിത്രങ്ങളായ '96', 'മെയ്യഴകന്' എന്നിവയ്ക്ക് സംഗീതം നല്കിയ ഗോവിന്ദ് വസന്ത തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിനും സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.
പുതിയ സിനിമ പൂര്ണമായും വ്യത്യസ്തമായ സ്പേസിലായിരിക്കുമെന്ന് സംവിധായകന് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആക്ഷനും ത്രില്ലും പ്രാധാന്യമുള്ള കഥയാണെങ്കിലും, തന്റെ സിനിമകളുടെ ആത്മാവായ ഇമോഷണല് ഭാഗം കൃത്യമായി സിനിമയിലുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും പ്രേംകുമാര് നല്കുന്നുണ്ട്.
തമിഴില് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ആദ്യ സോളോ ലീഡ് ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. നേരത്തെ നിരവധി തമിഴ് സിനിമകളില് ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് ഒരു മുഴുനീള തമിഴ് സിനിമ ഫഹദ് ഷോള്ഡര് ചെയ്യുന്നത്.
ചിത്രത്തില് ചേതന്, ഹരീഷ് ഉത്തമന്, കരുണാകരന് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തും. 'മെയ്യഴകന്' സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രാഹകനായ മഹേന്ദ്രന് ജയരാജാണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എഡിറ്റിംഗ് ആര്. ഗോവിന്ദരാജ് നിര്വഹിക്കും.