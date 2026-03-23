ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച വയലൻസ് രംഗങ്ങളിൽ 60 ശതമാനമെ സിനിമയിലുള്ള, പല രംഗങ്ങളും വെട്ടിമാറ്റിയെന്ന് ധുരന്ധർ ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 23 മാര്ച്ച് 2026 (16:37 IST)
ആദിത്യ ധര് സംവിധാനം ചെയ്ത ധുരന്ധര്: ദ റിവഞ്ച് ഗംഭീരമായ ആക്ഷന് രംഗങ്ങള് കൊണ്ടും സാങ്കേതിക തികവ് കൊണ്ടും അഭിനേതാക്കളുടെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങള് കൊണ്ടും ചര്ച്ചയായ സിനിമയാണ്. ആദ്യ ഭാഗത്തിലും രണ്ടാം ഭാഗത്തിലുമുള്ള ആക്ഷന് രംഗങ്ങള് വലിയ രീതിയില് വിമര്ശനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. വയലന്സിന്റെ അതിപ്രസരമായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം. എന്നാല് ധുരന്ധര് : ദ റിവഞ്ചില് ചിത്രീകരിച്ച ആക്ഷന് രംഗങ്ങളില് 60 ശതമാനമെ സിനിമയിലുള്ളു എന്നാണ് സിനിമയുടെ ആക്ഷന് ഡയറക്ടറായ ഐജാസ് ഗുലാബ് സംസാരിക്കുന്നത്.
സംവിധായകനായ ആദിത്യ ധര് നല്കിയ സമ്പൂര്ണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് വയലന്സ് രംഗങ്ങള് യാഥാര്ഥ്യം പോലെ ചിത്രീകരിക്കാന് സഹായിച്ചതെന്ന് ഐജാസ് ഗുലാബ് പറയുന്നു. ഞങ്ങള് ചിത്രീകരിച്ച വയലന്സ് രംഗങ്ങളുടെ 60 ശതമാനം മാത്രമാണ് സിനിമയിലുള്ളത്. ഒടിടിയില് കുട്ടികള് കാണാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് പല രംഗങ്ങളും വെട്ടിമാറ്റേണ്ടി വന്നു. നിങ്ങള്ക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതില് വെച്ച് ഏറ്റവും ക്രൂരമായ രീതിയില് ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുക എന്നതായിരുന്നു ആദിത്യ ധര് നല്കിയ നിര്ദേശമെന്നും ഐജാസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.