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പ്ലീസ്.. ഒഴിവാക്കി തരണം, ഹണിറോസിനോട് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ
നടി ഹണിറോസിനെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമര്ശത്തില് ഖേദപ്രകടനം നടത്തി വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്. തന്റെ വാക്കുകള് മൂലം ഉണ്ടായ ആഘാതത്തിന്റെ പൂര്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം താന് ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില് കുറിച്ചു.
പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ
യഥാര്ത്ഥത്തില് ഞാന് എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെയും ആദരവോടെയും പെരുമാറുന്ന ഒരാളാണ്. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാന് ഞാന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. തമാശ രൂപേണയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പലതും പങ്കുവെക്കാറുള്ളത്. എന്നാല്, ഹണി റോസിനെതിരെ ഞാന് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകള് അവരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും എത്രത്തോളം വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാന് ഇപ്പോള് തിരിച്ചറിയുന്നു.
ഞാന് വരുത്തിവെച്ച നാശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ വാക്കുകളുടെ പൂര്ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാന് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഈ ആത്മാര്ത്ഥമായ ക്ഷമാപണം സ്വീകരിച്ച് ഹണി റോസ് എനിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് പിന്വലിക്കുമെന്ന് ഞാന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനിമേല് നല്ല രീതിയില് മുന്നോട്ടുപോകാന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.'
ഒരു ഉദ്ഘാടനചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കവെ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര് ദ്വയാര്ഥപ്രയോഗം നടത്തി തന്നെ അപമാനിച്ചെന്നായിരുന്നു ഹണിറോസിന്റെ പരാതി. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ചടങ്ങിലും ഇനി പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും ഹണി റോസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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'ഊരാളുങ്കൽ സൂപ്പർ'; വീണ്ടും യു-ടേൺ അടിച്ച് സതീശൻ സർക്കാർ
എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ യുഡിഎഫ് ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്ന കമ്പനിയായിരുന്നു ഊരാളുങ്കൽ. നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ ഊരാളുങ്കലിനു നൽകുന്നത് അഴിമതിയാണെന്ന് പോലും അക്കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വി.ഡി.സതീശൻ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഊരാളുങ്കലിന്റെ കാര്യത്തിലും നിലപാട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.