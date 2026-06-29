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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 29 June 2026 (13:03 IST)

പ്ലീസ്.. ഒഴിവാക്കി തരണം, ഹണിറോസിനോട് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ

Apology Note Honey Rose Case Withdraw
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (13:03 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (13:05 IST)
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നടി ഹണിറോസിനെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശത്തില്‍ ഖേദപ്രകടനം നടത്തി വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍. തന്റെ വാക്കുകള്‍ മൂലം ഉണ്ടായ ആഘാതത്തിന്റെ പൂര്‍ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം താന്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ കുറിച്ചു.
 
പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ
 
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഞാന്‍ എല്ലാവരോടും സ്‌നേഹത്തോടെയും ആദരവോടെയും പെരുമാറുന്ന ഒരാളാണ്. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. തമാശ രൂപേണയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പലതും പങ്കുവെക്കാറുള്ളത്. എന്നാല്‍, ഹണി റോസിനെതിരെ ഞാന്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകള്‍ അവരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും എത്രത്തോളം വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നു.
 
ഞാന്‍ വരുത്തിവെച്ച നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ വാക്കുകളുടെ പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാന്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഈ ആത്മാര്‍ത്ഥമായ ക്ഷമാപണം സ്വീകരിച്ച് ഹണി റോസ് എനിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് പിന്‍വലിക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനിമേല്‍ നല്ല രീതിയില്‍ മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.'
 
ഒരു ഉദ്ഘാടനചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കവെ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ദ്വയാര്‍ഥപ്രയോഗം നടത്തി തന്നെ അപമാനിച്ചെന്നായിരുന്നു ഹണിറോസിന്റെ പരാതി. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ചടങ്ങിലും ഇനി പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും ഹണി റോസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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