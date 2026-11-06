ജിഹാദി ഷാറുഖ് ഖാന് ഇത് തന്നെ പണി, ദീപികയെ കരുവാക്കുന്നു, കിംഗ് സിനിമയിലെ കാവി ഡ്രസ്സിനെതിരെ ബിജെപി
ദീപികയും ഷാറൂഖ് ഖാനുമുള്ള ഗാനരംഗമാണ് പുറത്തുവന്നത്.
ജവാന് എന്ന വിജയചിത്രത്തിന് ശേഷം ആരാധകര് ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഷാറൂഖ് ഖാന് സിനിമയാണ് കിംഗ്. സിദ്ധാര്ഥ് ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ഗാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ പിറന്നാള് ദിനത്തില് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ദീപികയും ഷാറൂഖ് ഖാനുമുള്ള ഗാനരംഗമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ ഗാനത്തിന് പിന്നാലെ സിനിമയ്ക്കെതിരെ ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഡല്ഹിയിലെ പട്പര്ഗഞ്ച് മണ്ഡലത്തിലെ എംഎല്എയായ രവി നേഗി.
"Shahrukh Khan agar bhagwa colour wala scene nahi hatate to king ka pure desh me boycott hoga ye warning diya jata hai" We are with BJP East Delhi MLA Ravi Negi in Support to Boycott #King SRK fan's Jashn ki taiyari karo,mithaiya baato, Boycott mahotsav suru hone wala hai https://t.co/VG8IGwHEy6— मङ्गु राम (@AakeIdharJhulJa) November 5, 2026
തൂ മില് ജായേ എന്ന സിനിമയുടെ ഗാനരംഗത്തില് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ദീപിക നൃത്തം ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ രംഗം നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കില് സിനിമയെ ദേശവ്യാപകമായി ബഹിഷ്കരിക്കാന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് രവി നേഗി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഷാറൂഖ് ഖാന് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുകയും രാജ്യത്തെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തുകയുമാണെന്നും രവി നേഗി പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നില് ജിഹാദികളാണ്. ഷാറൂഖും ഒരു ജിഹാദിയാണ്. ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്ന സനാതന ധര്മത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങള് ധരിച്ച് അശ്ലീലമായി നൃത്തം ചെയ്യാന് പാടില്ല. ഷാറൂഖ് ദീപികയെ കരുവാക്കുകയാണെന്നും രവി നേഗി ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം രവി നേഗിയെ പിന്തുണച്ചും പരിഹസിച്ചും നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2023ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ഷാറൂഖ് ഖാന് സിനിമയായ പഠാനില് ദീപിക ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ബിക്കിനി ധരിച്ചത് വിവാദങ്ങള്ക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ഡിസംബര് 24നാണ് കിംഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഷാറൂഖ് ഖാന്, ദീപിക പദുക്കോണ് എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ അഭിഷേക് ബച്ചന്, റാണി മുഖര്ജി, അര്ഷാദ് വാര്സി, സുഹാന ഖാന് എന്നിവരും സിനിമയിലുണ്ട്.