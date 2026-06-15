  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Biswajeet's daughter on kiss that left rekha in tears in Anjana safar movie
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 15 June 2026 (15:06 IST)

രേഖയ്ക്കന്ന് 15 വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായം, സമ്മതമില്ലാതെ ചിത്രീകരിച്ച ആ ചുംബന രംഗം തെറ്റ്, അച്ഛൻ ബിശ്വജീത്തിനെതിരെ പല്ലവി ചാറ്റർജി

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ വിക്കി ലാല്‍വാനിയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പല്ലവി ചാറ്റര്‍ജി പഴയ വിവാദരംഗത്തെ പറ്റി മനസ്സ് തുറന്നത്.

Biswajeet, Anjaana Safar, 1969 Kissing controversy, Biswajit Chatterjee, Bollywood,Rekha
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 15 Jun 2026 (15:06 IST) Updated: Mon, 15 Jun 2026 (15:09 IST)
google-news
ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ ലോകത്തെ നിത്യഹരിത വിസ്മയമായ രേഖയുടെ കൗമാരകാലത്ത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ച ഒന്നായിരുന്നു 1969-ല്‍ ചിത്രീകരിച്ച 'അഞ്ജാന സഫര്‍'  എന്ന സിനിമയിലെ ചുംബനരംഗം. അന്ന് വെറും 15 വയസ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന രേഖയില്‍ നിന്ന് മുന്‍കൂട്ടി സമ്മതം വാങ്ങാതെയായിരുന്നു ആ രംഗം ചിത്രീകരിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഈ രംഗത്തെപറ്റി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടന്‍  ബിശ്വജീത്തിന്റെ മകളും നടിയുമായ പല്ലവി ചാറ്റര്‍ജി. അന്ന് തന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ പ്രവര്‍ത്തി തികച്ചും തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും അത്തരമൊരു രംഗം ചെയ്യുമ്പോള്‍ രേഖയില്‍ നിന്ന് അനുവാദം വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും പല്ലവി പറഞ്ഞു.മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ വിക്കി ലാല്‍വാനിയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പല്ലവി ചാറ്റര്‍ജി പഴയ വിവാദരംഗത്തെ പറ്റി മനസ്സ് തുറന്നത്.
 
ഏതൊരു കൊച്ചുപെണ്‍കുട്ടിക്കും താങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള മാനസികാഘാതമാകും അന്ന് രേഖ അനുവദിച്ചത്. ഒന്നെങ്കില്‍ രേഖയ്ക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് കാണിച്ച് എന്റെ അച്ഛന്‍ അതില്‍ നിന്നും പിന്മാറണമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ സമ്മതം വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു. പല്ലവി പറഞ്ഞു. രേഖയുടെ കുടുംബവുമായി വലിയ അടുപ്പമായിരുന്നു തന്റെ കുടുംബത്തിനെന്നും കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ കണ്ട ഒരാളില്‍ നിന്നുണ്ടായ അനുഭവം രേഖയ്ക്ക് വലിയ ആഘാതമായി മാറിയിരിക്കാമെന്നും പല്ലവി പറയുന്നു.
 
രേഖയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് യാസര്‍ ഉസ്മാന്‍ എഴുതിയ 'Rekha: The Untold Story' എന്ന ജീവചരിത്ര പുസ്തകത്തില്‍ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ റൊമാന്റിക് രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെ സംവിധായകന്‍ രാജാ നവാഥെ 'ആക്ഷന്‍' പറഞ്ഞയുടന്‍ ബിശ്വജീത്ത് രേഖയെ കൈകളില്‍ കോരിയെടുത്ത് ചുംബിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയെന്നാണ് അതില്‍ പറയുന്നത്. തിരക്കഥയില്‍ ഇല്ലാത്ത ഈ രംഗം കണ്ട് രേഖ സ്തബ്ധയായിപ്പോയെന്നും പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നു. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് നേരമാണ് ഈ ചുംബനരംഗം നീണ്ടത്. സംവിധായകന്‍ കട്ട് പറയുകയോ ബിശ്വജീത്ത് രേഖയെ വിടുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നും പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നു.സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍ കൈയടിക്കുകയും ചൂളമടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍, എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കണ്ണുകള്‍ ഇറുക്കിയടച്ച് രേഖ സെറ്റില്‍ വെച്ച് പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു. രേഖയുടെ മുഖത്തെ യഥാര്‍ത്ഥ 'അമ്പരപ്പും ഞെട്ടലും' ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്താന്‍ സംവിധായകന്‍ തന്നെയാണ് തന്നോട് ഈ രീതിയില്‍ ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് പിന്നീട് ബിശ്വജീത്ത് നല്‍കിയ വിശദീകരണം.
 
അതേസമയം തന്റെ പിതാവ് സ്ത്രീകളോട് എപ്പോഴും കടുത്ത ബഹുമാനം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് പല്ലവി പറയുന്നു.കരിയറില്‍ നിരവധി നായികമാര്‍ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരിടത്തുനിന്നും ഇത്തരം പരാതികള്‍ വന്നിട്ടില്ല. അന്നത്തെ കാലത്ത് നടീനടന്മാരില്‍ നിന്നും സ്വാഭാവികമായ ഭാവങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി സംവിധായകര്‍ ഒരു നടനോട് മാത്രം സീന്‍ വിവരിക്കുകയും മറ്റേ ആളെ ഇരുട്ടില്‍ നിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പല്ലവി പറയുന്നു.സംവിധായകന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് നടക്കില്ല എന്നതിനാല്‍ പിതാവ് മാത്രമല്ല ഇതില്‍ കുറ്റക്കാരനെന്നും പല്ലവി പറയുന്നു.
 
 
ഈ വലിയ വിവാദത്തിന് ശേഷവും 'കഹ്തേ ഹേ മുജ്കോ രാജ' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ രേഖ വീണ്ടും ബിശ്വജീത്തിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചിരുന്നുവെന്ന കാര്യവും പല്ലവി ചാറ്റര്‍ജി അഭിമുഖത്തില്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും, കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ ഒരു കൗമാരക്കാരിയായ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവം ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നേനെ എന്നാണ് പല്ലവി വ്യക്തമാക്കിയത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി അന്‍സിബ ഹസന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതി

ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി അന്‍സിബ ഹസന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതിതനിക്കെതിരെ തുടര്‍ച്ചയായി സൈബര്‍ അധിക്ഷേപം നടത്തുന്നുവെന്നും വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്നും പരാതിയില്‍ അന്‍സിബ പറയുന്നു.

മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?

മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?അതേസമയം മോഹൻലാലോ ചിദംബരമോ ഈ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല

അൻസിബയുടെ ഡിഎൻഎ ശരിയല്ലെന്ന് ടിനി ടോം പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയെന്ന് നീന കുറുപ്പ്

അൻസിബയുടെ ഡിഎൻഎ ശരിയല്ലെന്ന് ടിനി ടോം പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മിപ്രിയക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയെന്ന് നീന കുറുപ്പ്ടിനി ടോമിനെതിരെ നടിയും അമ്മ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന അന്‍സിബ ഹസന്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ ശരിവെച്ച് നീന കുറുപ്പ്.

സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യയാത്ര 3125 ബസുകളിൽ,15 കിലോഗ്രാം വരെ ലഗേജും സൗജന്യം

സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യയാത്ര 3125 ബസുകളിൽ,15 കിലോഗ്രാം വരെ ലഗേജും സൗജന്യംസ്ത്രീകള്‍ക്കും ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ വ്യക്തികള്‍ക്കും കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഓര്‍ഡിനറി ബസുകളില്‍ സൗജന്യയാത്ര അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. 8.30ന് തമ്പാനൂര്‍ ബസ് ടെര്‍മിനലില്‍ വി ഡി സതീശനാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

ഇറാന് ആണവായുധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ..?, ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിച്ചത് അമേരിക്ക, നന്ദിയുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നെതന്യാഹുവിനോട് ട്രംപ്

ഇറാന് ആണവായുധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ..?, ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിച്ചത് അമേരിക്ക, നന്ദിയുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നെതന്യാഹുവിനോട് ട്രംപ്ദി ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നെതന്യാഹുവിനെതിരായ അതൃപ്തി ട്രംപ് പരസ്യമാക്കിയത്. നെതന്യാഹു കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം കരാര്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കിയതില്‍ ഇസ്രായേല്‍ അമേരിക്കയോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നും ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് മോശം വാര്‍ത്ത, മണ്‍സൂണ്‍ തടസ്സപ്പെട്ടു; മഴയില്‍ 28ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്

ഇന്ത്യയ്ക്ക് മോശം വാര്‍ത്ത, മണ്‍സൂണ്‍ തടസ്സപ്പെട്ടു; മഴയില്‍ 28ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (IMD) ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം ജൂണ്‍ 4 നും ജൂണ്‍ 14 നും ഇടയില്‍ 34.3 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴ ലഭിച്ചു. ഇത് സാധാരണ ശരാശരിയായ 47.7 മില്ലിമീറ്ററുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി 28% മഴക്കുറവ് കാണിക്കുന്നു.

പ്ലസ്സ് വണ്‍ ഒന്നാം അലോട്ട്മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് ഇന്ന്; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

പ്ലസ്സ് വണ്‍ ഒന്നാം അലോട്ട്മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് ഇന്ന്; അറിയേണ്ടതെല്ലാംപ്ലസ്സ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ജൂണ്‍ 15 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ പ്രവേശനം സാധ്യമാകും വിധം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ആദ്യ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രവേശനം ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 17 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നടക്കും.

സൈനിക നടപടികള്‍ക്ക് ശാശ്വതമായ വിരാമം; യുഎസ്-ഇറാന്‍ സമാധാന കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

സൈനിക നടപടികള്‍ക്ക് ശാശ്വതമായ വിരാമം; യുഎസ്-ഇറാന്‍ സമാധാന കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചുഅമേരിക്കയും ഇറാനും ഞായറാഴ്ച ഒരു സമാധാന കരാറിലെത്തിയതായി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന്‍ പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെബാസ് ഷെരീഫ് എക്സിലാണ് ഇത് കുറിച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജൂണ്‍ 19 ന് സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍ഡില്‍ ഔദ്യോഗിക ഒപ്പുവയ്ക്കല്‍ ചടങ്ങ് നടക്കുമെന്നും പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.