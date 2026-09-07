മോശമായ രീതിയിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോകളെടുത്തു, പ്രസവശേഷം ഉണ്ടായത് ക്രൂരമായ ബോഡി ഷെയ്മിങ് : ബിപാഷ ബസു
പ്രസവാനന്തരം താന് കടുത ട്രോളുകള്ക്ക് ഇരയായെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി നടി ബിപാഷ ബസു. എല്ലി ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ബിപാഷ തന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത്. സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തെ പറ്റി സോഷ്യല് മീഡിയ സംസാരമാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ബിപാഷ തുറന്നുപറഞ്ഞു.
പ്രസവശേഷം ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളാന് സമൂഹം തയ്യാറല്ലെന്നും തന്റെ ശരീരം ഉടന് തന്നെ പഴയസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണമെന്നതാണ് സ്ത്രീകളില് നിന്നും സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ബിപാഷ പറയുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തെ പറ്റിയുള്ള ചര്ച്ചകള് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുവെന്നത് വിചിത്രമാണ്. 40കളിലുള്ള സ്ത്രീകള് 20കളിലെ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണമെന്ന വാദം ശരിയല്ലെന്നും പ്രസവശേഷം തനിക്ക് വലിയ തോതില് ട്രോളുകള് നേരിടേണ്ടിവന്നെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ചില പാപ്പരാസികള് വളരെ മോശം രീതിയില് തന്റെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തിയെന്നും ബിപാഷ ആരോപിച്ചു.
താന് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തിയായതിനാല് ട്രോളുകള് തന്നെ തകര്ക്കാറില്ലെന്നും ജീവിതത്തില് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും തനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് തന്നെ ബാധിക്കാറില്ലെന്നും ബിപാഷ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.