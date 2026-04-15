ഇത്രയേ ഉള്ളോ ആണുങ്ങൾ!, വാഴ 3 അനൗൺസ് ചെയ്തതും ഈഗോ പൊട്ടി ?, സ്ത്രീകളുടെ കഥ പറഞ്ഞാൽ വിവാഹവും, ആർത്തവവും മാത്രമാകുമെന്ന് കമൻ്റുകൾ

Jithin Raj|
Last Modified ബുധന്, 15 ഏപ്രില് 2026 (11:28 IST)
ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണും മനസ്സുമെല്ലാം നിറച്ച സിനിമയാണ് വാഴ 2. ഇന്സ്റ്റഗ്രാം റിലുകളിലൂടെ മലയാളിക്ക് സുപരിചിതരായ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരെ ബിഗ് സ്ക്രീനില് എത്തിച്ചപ്പോള് സിനിമ 150 കോടിയും കടന്ന് ബോക്സോഫീസില് കുതിക്കുകയാണ്. മലയാളി യുവത്വത്തിന് എളുപ്പത്തില് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനാകുന്ന കഥാപശ്ചാത്തലമാണ് സിനിമ വിജയിക്കുന്നതിന് പ്രധാനകാരണം. വാഴ 2 വലിയ വിജയമായതിന് പിന്നാലെ വാഴയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം ഔദ്യോഗികമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആദ്യ 2 ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പെണ്കുട്ടികളുടെ കഥയാകും മൂന്നാം ഭാഗത്തില് സിനിമ പറയുക എന്ന് വ്യക്തമായതും സിനിമക്കെതിരെ കമന്റുകള് വന്നുനിറയുകയാണ്.
വാഴ 3യില് പെണ്കുട്ടികളുടെ കഥ പറയുമ്പോള് വെറും ആര്ത്തവ വേദനവും വിവാഹവും പ്രസവവും മാത്രമാകും സിനിമയിലുണ്ടാവുക എന്നാണ് ആണ്കൂട്ടം സോഷ്യല് മീഡിയയില് ആവലാതി പെടുന്നത്. ഇവളുമാരുടെ എന്ത് കഥ പറയാന്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും വീട്ടിലും ഫോണിലുമാകും. പെണ്ണുങ്ങളുടെ കഥയാണോ, സിനിമയുടെ കാര്യം തീരുമാനമായി. ആര്ത്തവവും ഫെമിനിസവും മാത്രമാകും സിനിമ. എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന കമന്റുകളാണ് ആണ്കൂട്ടം സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിറയ്ക്കുന്നത്.
ഇതോടെ പെണ്കുട്ടികളുടെ കഥ വരുന്നെന്ന് കേള്ക്കുമ്പോഴെ ആണ്കൂട്ടം കരഞ്ഞുതുടങ്ങിയെന്നും ഇത്ര തൊട്ടാല് പൊട്ടുന്ന മനസ്സുള്ളവരാണൊ ആണുങ്ങളെന്നും മറ്റൊരു കൂട്ടം കമന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ആണ്കുട്ടികളുടേത് മാത്രമല്ലല്ലോ ലോകം, പെണ്കുട്ടികളും അവരുടെ കഥകളുമായി വരട്ടെ എന്നാണ് സിനിമാ ആസ്വാദകര് പറയുന്നത്.