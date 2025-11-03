മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള നോമിനേഷൻ തന്നെ സന്തോഷമെന്ന് ആസിഫ് അലി, പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരണം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 3 നവംബര് 2025 (17:00 IST)
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ മികച്ച അഭിനയത്തിനുള്ള പ്രത്യേക ജൂറി പരാമര്ശം നേടിയതില് പ്രതികരണവുമായി നടന് ആസിഫ് അലി. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള നോമിനേഷന് തന്നെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞു. പുരസ്കാരം മുന്നോട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങള്ക്ക് വലിയ ധൈര്യം നല്കുമെന്ന് ഇനിയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഊര്ജമാണ് അംഗീകരമെന്നും ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞു.
55മത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര ആവാര്ഡില് ആസിഫ് അലിയെ പിന്തള്ളി ഭ്രമയുഗത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഫൈനല് റൗണ്ടില് ആസിഫിനെ കൂടാതെ വിജയരാഘവന്, ടൊവിനോ തോമസ്, സൗബിന് എന്നിവരെ പിന്തള്ളിയാണ് മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനായത്. മികച്ച നടിയായി ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമയിലെ പ്രകടനത്തിന് ഷംല ഹംസയാണ് അര്ഹയായത്. നടന്ന സംഭവത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് ലിജോമോള് സ്വഭാവനടിയായി. സൗബിന് ഷാഹിര്( മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ്), സിദ്ധാര്ഥ് ഭരതന്(ഭ്രമയുഗം) എന്നിവരാണ് സ്വഭാവ നടന്മാര്.