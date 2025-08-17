ഞായര്‍, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2025
Archana Ravi, Miss South India Pageant: സ്വപ്‌നങ്ങളിലേക്ക് ചുവടുറപ്പിച്ച് അര്‍ച്ചന രവി; മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ പേജന്റ് റോളില്‍ തിളക്കം

കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷമായി മോഡലിങ് രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അര്‍ച്ചന 150 ല്‍ അധികം യുവതികള്‍ക്കു പരിശീലനം നല്‍കിവരുന്നു

Archana Ravi, Miss South India Pageant Director, Archana Ravi Miss South India Director, അര്‍ച്ചന രവി, മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ പേജന്റ് ഡയറക്ടര്‍, അര്‍ച്ചന രവി മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ പേജന്റ്‌
രേണുക വേണു| Last Modified ഞായര്‍, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (19:59 IST)
മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ പേജന്റ് ഡയറക്ടറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളിയാണ് അര്‍ച്ചന രവി. മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ പോരാട്ടം പടിവാതില്‍ക്കല്‍ എത്തിനില്‍ക്കെ അര്‍ച്ചനയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷമായി മോഡലിങ് രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അര്‍ച്ചന 150 ല്‍ അധികം യുവതികള്‍ക്കു പരിശീലനം നല്‍കിവരുന്നു. തന്റെ പരിചയസമ്പത്ത് കൊണ്ട് മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ പോരാട്ടത്തില്‍ തിളക്കമാര്‍ന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാന്‍ മത്സരാര്‍ഥികള്‍ക്കു സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് അര്‍ച്ചന. മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ പേജന്റ് ആയി മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്കാണ് അര്‍ച്ചനയുടെ നിയമനം.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയില്‍ പേജന്റ് ഡയറക്ടര്‍മാരുടെ നിലവാരം കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്നാണ് അര്‍ച്ചന പറയുന്നത്. തന്റെ നേതൃമികവ് കൊണ്ട് പേജന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കൂടുതല്‍ മികച്ചതാക്കുമെന്ന് അര്‍ച്ചനയ്ക്കു ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ട്. അര്‍ച്ചനയുടെ കീഴില്‍ മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ പോരാട്ടം അഭിമാനകരമാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് മത്സരാര്‍ഥികളും വിശ്വസിക്കുന്നു.
2016 ല്‍ മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് റണ്ണര്‍ അപ്പ്, 2019-ല്‍ ഫെമിനാ മിസ് ഇന്ത്യ കേരള ടോപ്പ് 3 ഫൈനലിസ്റ്റ്, 2020-ല്‍ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ത്യ ടോപ്പ് 10 ലും അര്‍ച്ചന സ്ഥാനം പിടിച്ചു. കൂടാതെ 2018 ല്‍ മിസ് സൂപ്പര്‍ ഗ്ലോബ് വേള്‍ഡില്‍ ഫസ്റ്റ് റണ്ണര്‍ അപ്പ് ആയിരുന്നു. മിസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ 2025 സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അര്‍ച്ചന രവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്വീന്‍ ഫ്രെയിം സ്റ്റുഡിയോസാണ്.


