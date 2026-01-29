വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല കാര്യം, സ്വന്തം മകളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ലഭിക്കുന്നതും പ്രധാനം: കുറിപ്പുമായി അർച്ചന കവി

മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരമാണ് അര്ച്ചന കവി. നീലതാമര എന്ന ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ മലയാളി മനസ്സില് ചേക്കേറിയ നടിയുടെ ആദ്യവിവാഹവും പിന്നീടുണ്ടായ വിവാഹമോചനവുമെല്ലാം സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷമായിരുന്നു താരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം. ഏറെ നാളത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു താരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം.
ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പില് തുടങ്ങിയ പരിചയമാണ് റിക് വര്ഗീസുമായുള്ള പ്രണയത്തിലേക്കും വിവാഹത്തിലേക്കും നയിച്ചത്. വിവാഹമെന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമല്ല, ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണെന്നും, സ്വന്തം മകളെ പോലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ലഭിക്കുക എന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്നും അര്ച്ചന കവി പറയുന്നു. ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് തന്റെ വിവാഹജീവിതത്തെ പറ്റി താരം മനസ്സ് തുറന്നത്.
ഭര്ത്താവ് റിക്ക് വര്ഗീസിന്റെ കുടുംബത്തില് നിന്നും തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ പറ്റിയാണ് അര്ച്ചനയുടെ പോസ്റ്റ്. വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ലഭിക്കുക എന്നത് കൂടി പ്രധാനമാണ്. അമ്മായിയമ്മയുടെ മടിയിലാണ് എന്റെ കാല് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുറ്റും സ്നേഹനിധികളായ അമ്മയുടെ നാത്തൂന്മാരും. ഒരു മകളെപോലെ സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ചേര്ത്തുപിടിക്കപ്പെടാനും അംഗീകരിക്കപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കാത്ത പെണ്കുട്ടികളില്ല. അതായിരിക്കും ഓരോ പെണ്കുട്ടിയുടെയും സ്വപ്നം. അര്ച്ചന കവി കുറിച്ചു.
അര്ച്ചനയുടെ
പോസ്റ്റിന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
നിരവധി ആരാധകരും സഹപ്രവര്ത്തകരും അഭിനേത്രിക്ക് ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തി. വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അര്ച്ചനയുടെ സമീപനം, ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തില് വിവാഹത്തെയും കുടുംബബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചര്ച്ചയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കുകയാണ്.