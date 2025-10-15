പതിനാലാം വയസില്‍ മദ്യപിച്ച് ആശുപത്രിയിലായി, പാഷന്‍ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ടേസ്റ്റായതിനാല്‍ മുഴുവന്‍ കുടിച്ചു: നടി അനുഷ

അഭിറാം മനോഹർ|
അവതാരകയായും നടിയായും ശ്രദ്ധ നേടിയ താരമാണ് അനുഷ ദാണ്ഡേക്കര്. എം ടിവിയിലെ അവതാരക എന്ന നിലയിലാണ് താരം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് പരിചിതയായത്. ഇപ്പോഴിതാ താന് കുട്ടിക്കാലത്ത് അമിതമായി മദ്യപിച്ച് ആശുപത്രിയിലായ സംഭവം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ അമ്മ മധു ചോപ്രയ്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അനുഷ മനസ്സ് തുറന്നത്.
മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു അനുഷയുടെ മറുപടി. മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദിച്ചാല് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതെന്റെ പതിനാലാം വയസിലായിരുന്നു. അന്ന് അത് കാരണം ഞാന് ആശുപത്രിയിലെത്തി. പാഷന് ഫ്രൂട്ടിന്റെ രുചിയായിരുന്നു. ഞാനത് മുഴുവന് കുടിച്ചു. അച്ഛനോട് നഴ്സ് പറഞ്ഞത്. അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത്. ഇനി ഒരിക്കലും അവള് ഇങ്ങനെ മദ്യപിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു. അത് സത്യമായി അനുഷ പറഞ്ഞു. ഇരുപതാം വയസിലാണ് അനുഷ ഓസ്ട്രേലിയയില് നിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. പിന്നാലെ എം ടിവിയില് വിജെയായി കരിയര് ആരംഭിച്ചു. തനിക്ക് വഴി തെറ്റാന് എല്ലാ അവസരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ജോലിയില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ വെയ്ക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. അനുഷ പറഞ്ഞു.