"ദി കേരള സ്റ്റോറി ചവറ് സിനിമ, ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബീഫ് കഴിപ്പിക്കുമോ?" തുറന്നടിച്ച് അനുരാഗ് കശ്യപ്

"ഈ സിനിമയുടെ പിന്നണിയിലുള്ളവർ അത്യാഗ്രഹികളാണ്, അവർക്ക് പണം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം"

രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:00 IST)
'ദി കേരള സ്റ്റോറി 2' സിനിമക്കെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനവുമായി ബോളുവുഡ് സംവിധായകന്‍ അനുരാഗ് കശ്യപ്. സിനിമ നിര്‍മിച്ചവര്‍ക്ക് പണത്തോടുള്ള ആര്‍ത്തിയാണെന്നും ഇത് തികച്ചും ഒരു പ്രൊപ്പഗാണ്ട സ്റ്റോറിയാണെന്നും
അനുരാഗ് കശ്യപ് തുറന്നടിച്ചു. ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ്സ് സൗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൊച്ചിയിലെത്തിയ അനുരാഗ് കശ്യപിനോട് സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിനെ കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് സിനിമക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്.

ട്രെയിലറിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു മുസ്ലീം കുടുംബം നിർബന്ധിച്ച് ബീഫ് കഴിപ്പിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ​രം​ഗത്തെനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് അനുരാഗ് കശ്യപ് പ്രതികരിച്ചത്. ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബീഫ് തീറ്റിക്കുമോ എന്നും ഇത്തരത്തിൽ ആരും ഒരാൾക്ക് കിച്ചടി പോലും കൊടുക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ദി കേരള സ്റ്റോറി ഒരു ചവറ് സിനിമയാണ്, അതൊരു വെറും പ്രൊപ്പഗണ്ടയാണ്, ശുദ്ധ അസംബന്ധം, ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബീഫ് തീറ്റിക്കുമോ? ഇത്തരത്തിൽ ആരും ഒരാൾക്ക് കിച്ചടി പോലും കൊടുക്കില്ല, പണമുണ്ടാക്കാനും ചിലരെ പ്രീണിപ്പിക്കാനുമാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കണം, ഈ സിനിമയുടെ പിന്നണിയിലുള്ളവർ അത്യാഗ്രഹികളാണ്, അവർക്ക് പണം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം"- അനുരാഗ് പറഞ്ഞു.

കാമാഖ്യ നാരായണ സിങ് ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. വിപുല്‍ അമൃത് ലാല്‍ ഷായും സണ്‍ഷൈന്‍ പിക്‌ചേഴ്‌സും ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം. ചിത്രത്തിനെതിരെ
വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറിലെ വർഗീയത നിറഞ്ഞ രംഗങ്ങളും ഡയലോഗുകളുമാണ് വിമർശനങ്ങൾക്കാധാരം. ഫെബ്രുവരി 27 നാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ്.


