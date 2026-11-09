2 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഘോഷം: അനിരുദ്ധിൻ്റെയും കാവ്യയുടെയും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി രജനീകാന്ത് ഗ്രീസിലേക്ക്
ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയുമായാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകള്.
സംഗീത സംവിധായകന് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെയും ഐപിഎല് ടീമായ സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഉടമ കാവ്യാമാരന്റെയും വിവാഹചടങ്ങുകളില് ഭാഗമാകാനായി തമിഴ് സൂപ്പര് താരം രജനീകാന്തും തമിഴ്നാട് മുന് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനും ഗ്രീസിലേക്ക് തിരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയുമായാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകള്.
Superstar #Rajinikanth and Family off to #Anirudh's Wedding.. Maapla Veedu.. https://t.co/n65Gv4Q0ti— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) November 9, 2026
ബന്ധുക്കളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന സ്വകാര്യചടങ്ങിലാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത്. അതിഥികളുടെ യാത്രയും താമസസൗകര്യവുമെല്ലാം മാരന് കുടുംബമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അനിരുദ്ധിന്റെ ബന്ധു കൂടിയാണ് രജനീകാന്ത്. ഗ്രീസിലെ ചടങ്ങുകള്ക്ക് ശേഷം നവംബര് 21ന് ചെന്നൈയില് വമ്പന് വിവാഹസത്കാരം നടക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയാ ഗാന്ധി, ധനമന്ത്രി നിര്മല സീതാരാമന്, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ രേവന്ത് റെഡ്ഡി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് അടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും സിനിമ- ബിസിനസ് രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കും.