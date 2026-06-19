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ബ്രാഡ് പിറ്റുമായുള്ള വിവാഹമോചനം എന്നെ തകർത്തുകളഞ്ഞു, പോരാട്ടവീര്യം നഷ്ടമായി : ആഞ്ജലീന ജോളി
പ്രശസ്തമായ വെറൈറ്റി മാഗസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം മനസ്സ് തുറന്നത്.
ഹോളിവുഡിലെ ഒരു കാലത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ദമ്പതിമാരായിരുന്ന ബ്രാഡ് പിറ്റും ആഞ്ജലീന ജോളിയും. ഹോളിവുഡിലെ തിളങ്ങി നില്ക്കുന്ന താരങ്ങള് എന്നതിലുപരി മികച്ച ദമ്പതികള് കൂടിയായിരുന്നു ഇരുവരും. അതിനാല് തന്നെ ഇരുവരുടെയും വിവാഹമോചന വാര്ത്ത ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ബ്രാഡ് പീറ്റുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തില് നിന്നും താന് ഇതുവരെയും മുക്തയായിട്ടില്ലെന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആഞ്ചലീന ജോളി. പ്രശസ്തമായ വെറൈറ്റി മാഗസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം മനസ്സ് തുറന്നത്.
ബ്രാഡ് പിറ്റുമായുള്ള ജീവിതത്തിന് ശേഷം കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്ദ്ദത്തിലായെന്നും തന്റെ ശബ്ദത്തില് പോലും മാറ്റം വന്നെന്നും ആഞ്ജലീന ജോളി പറയുന്നു. എന്റെ പോരാട്ടവീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോളത് തിരിച്ചുവന്നെന്ന് ഞാന് കരുതുന്നു. അതിന് നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്റെ മക്കളോടാണ്. അവര്ക്ക് ഏകദേശം 18 വയസ്സായി. ഞാന് ലോകം ചുറ്റുന്നത് കാണാനാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാന് വീടിന് പുറത്തുപോകണമെന്നും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങള് ചെയ്യണമെന്നുമാണ് അവര് പറയുന്നത്.
തന്റെ പുതിയ സിനിമയായ കൊച്യൂറിന്റെ റിലീസിന് മുന്പായി നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 2014ലായിരുന്നു ബ്രാഡ് പിറ്റ്- ആഞ്ജലീന ജോളി എന്നിവര് തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. ദീര്ഘകാലമായി നടന്ന വിവാഹമോചന പോരാട്ടത്തിനൊടുവില് 2024 ഡിസംബര് 30നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹമോചനം.