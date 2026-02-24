തമിഴിലെത്തുമ്പോൾ എന്തിന് ഗ്ലാമറാസാകുന്നു, അനശ്വരയ്ക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സൈബർ ആക്രമണം

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:21 IST)
മലയാളത്തില് ഒട്ടേറെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടിയ യുവനായികയാണ് അനശ്വര. മലയാളവും കടന്ന തെലുങ്കിലും തമിഴിലും താരം അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് അടുത്തിടെയാണ്. തെലുങ്കില് ചാമ്പ്യന് എന്ന സിനിമയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അനശ്വര തമിഴില് വിത്ത് ലവ് എന്ന സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ജി വി പ്രകാശ് നായകനായെത്തുന്ന ലക്കി ദ സൂപ്പര് സ്റ്റാറാണ് അനശ്വരയുടേതായി അടുത്തിടെ റിലീസ് ചെയ്ത തമിഴ് സിനിമ. സിനിമ ഡയറക്ട് ഒടിടി റിലീസായി എത്തിയതിന് പിന്നാലെ അനശ്വരയ്ക്കെതിരെ വലിയ സൈബര് ആക്രമണമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നടക്കുന്നത്.
ലക്കി ദ സൂപ്പര്സ്റ്റാറില് മോഡേണ് ലുക്കിലാണ് അനശ്വര എത്തുന്നത്. സിനിമയിലെ ചില രംഗങ്ങളാണ് സ്ക്രീന് ഷോട്ടുകളായി പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇതോടെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നടിക്കെതിരായ സൈബര് ആക്രമണം ശക്തമായത്. മലയാളത്തില് 'ഗേള്-നെക്സ്റ്റ്-ഡോര്' ഇമേജിലുള്ള സിനിമകള് ചെയ്യുന്ന അനശ്വര തമിഴിലെത്തുമ്പോള് മാത്രം എന്തിനാണ് ഗ്ലാമര് വേഷങ്ങള് ധരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചിലര് ചോദിക്കുന്നത്.
അതേസമയം നടിയെ പിന്തുണച്ചും നിരവധി പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തമിഴില് മാത്രം അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നടിയല്ല അനശ്വരയെന്നും വിമര്ശിക്കാന് മാത്രം ഒന്നും ആ ചിത്രങ്ങള്ക്കില്ലെന്നും താരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര് പറയുന്നു. ഉദയ് മഹേഷ് ആണ് ലക്കി ദ സൂപ്പര് സ്റ്റാര് സംവിധാനം ചെയ്തത്. അടുത്തിടെ അനശ്വര അഭിനയിച്ച വിത്ത് ലവ് തമിഴ്നാട്ടില് മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയിരുന്നു. സിനിമയിലെ അനശ്വരയുടെ പ്രകടനവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.