ഇവര്‍ എത്തിയാല്‍ സ്ത്രീപക്ഷമാകുമോ? 'അമ്മ'യിലെ ഉപരിവിപ്ലവം

താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യ്ക്കു ആദ്യമായി ഒരു വനിത പ്രസിഡന്റിനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നടി ശ്വേത മേനോന് സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തുമ്പോള് അത് ചരിത്രം തന്നെയാണ്. ഷീല, കെ.പി.എ.സി ലളിത, സുകുമാരി, കല്പ്പന, മല്ലിക സുകുമാരന്, ശോഭന, ഉര്വശി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രഗത്ഭരായ നടിമാര് മലയാള സിനിമയില് തങ്ങളുടേതായ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചിട്ടും താരസംഘടനയുടെ 'ക്യാപ്റ്റന്സി' ഇവര്ക്കൊക്കെ അന്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള് ശ്വേതയുടെ വരവ് അല്പ്പമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വകനല്കുന്നുണ്ട്.
വര്ഷങ്ങളായി സംഘടനയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതില് മുന്പന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന കുക്കു പരമേശ്വരന് ആണ് ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത്. വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ലക്ഷ്മിപ്രിയയും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി അന്സിബ ഹസനും ഉണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് പോസ്റ്റുകളില് നാലിലും നാലിലും പെണ്ണുങ്ങള്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും 'അമ്മ'യുടെ പുതിയ ഭാരവാഹി പട്ടികയില് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താം. എന്നാല് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം താരസംഘടന സ്ത്രീപക്ഷമാകുമോ എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിനില്ക്കുന്നു. കാരണം പുതിയ ഭാരവാഹി പട്ടികയിലെ അംഗങ്ങള് പലപ്പോഴായി സ്വീകരിച്ച പൊള്ളയായ നിലപാടുകള് തന്നെയാണ് അതിനുകാരണം.
കൊച്ചിയില് വെച്ച് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ നടി അതിക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം മുതല് പരിശോധിച്ചാല് 'അമ്മ'യുടെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തിയ നാല് സ്ത്രീകളില് അത്രകണ്ട് പ്രതീക്ഷ പുലര്ത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. നിലപാടുകളില് മാറ്റമില്ലാതെ ഇവരാല് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന 'സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം' കൊണ്ട് മാത്രം സംഘടന സ്ത്രീപക്ഷമാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റത്തിനു ജയില്വാസം അനുഭവിച്ച നടന് ദിലീപിനെതിരെ ഇതുവരെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാത്ത നടിയാണ് ശ്വേത മേനോന്. മാത്രമല്ല ഈ കേസിനു ശേഷം പലപ്പോഴും ദിലീപിനെ പിന്തുണച്ച് സംസാരിക്കുകയും കുറ്റാരോപിതനൊപ്പം വേദികള് പങ്കിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിനെ 'കെട്ടുകഥ' എന്നുപോലും വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി 'അമ്മ'യുടെ താക്കോല്സ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോള് എന്ത് വിപ്ലവമാണ് നമ്മള് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം മാധ്യമങ്ങള് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിനെ കുറിച്ച് ശ്വേതയോടു ചോദിച്ചപ്പോള്, 'സത്യം ഉടന് പുറത്തുവരണം' എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞ് അവര് കൈകഴുകി. പ്രസിഡന്റിനേക്കാള് 'പവറാണ്' അമ്മയില് ജനറല് സെക്രട്ടറിക്ക്. സംഘടനയെ ചലിപ്പിക്കേണ്ട പൂര്ണ ഉത്തരവാദിത്തം. നേരത്തെ ഇടവേള ബാബുവും സിദ്ധിഖും വഹിച്ചിരുന്ന പദവി. പുതിയ ജനറല് സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുക്കു പരമേശ്വരനെ മലയാളികള് ഓര്ക്കുന്നത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് ദിലീപ് കുറ്റാരോപിതനായതിനു പിന്നാലെ താരസംഘടന നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലെ പെര്ഫോമന്സിലൂടെയാണ്. ദിലീപിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താന് സംഘടന അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഗണേഷ് കുമാറും മുകേഷും അതിശക്തമായി മാധ്യമങ്ങളോടു നിലപാട് അറിയിച്ചപ്പോള് അതിനു കൈയടിച്ചും ഓരിയിട്ടും സമ്പൂര്ണ ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് കുക്കു പരമേശ്വരന്. നാളിതുവരെ കുക്കു പരമേശ്വരന് താരസംഘടനയിലെ 'മേലാളന്മാര്'ക്കെതിരെ ഒരു വാക്കുപോലും എതിര്ത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. താരസംഘടന നടത്തിയ 'അമ്മ മഴവില്ല്' ഷോയില് 'സ്ത്രീശാക്തീകരണം' എന്ന പേരില് ഒരു സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡബ്ള്യു.സി.സി അടക്കമുള്ള സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങള്ക്കു അള്ള് വയ്ക്കുകയും അവരെ അങ്ങേയറ്റം പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സ്കിറ്റില് നിറഞ്ഞാടിയതും ഇതേ കുക്കു പരമേശ്വരനാണ്.
നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില് ദിലീപ് കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നു വിശ്വസിക്കാനാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരില് ഒരാളായ ലക്ഷ്മിപ്രിയ. 'കുലസ്ത്രീ' ആയിരിക്കുകയെന്നാല് അതൊരു അന്തസാണെന്ന് ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ലക്ഷ്മിപ്രിയയെ പലപ്പോഴായി നടത്തിയ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്ശങ്ങളുടെ പേരില് 'സനാതനധര്മ്മ സൂപ്പര്സ്റ്റാര്' എന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ പോലും പരിഹസിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില് 85 ദിവസത്തെ ജയില്വാസം അനുഭവിച്ച ശേഷം ദിലീപ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള് 'അഭിമാനം' കൊണ്ട ലക്ഷ്മിപ്രിയയില് നിന്ന് സ്ത്രീകള്ക്കായുള്ള വിപ്ലവം പ്രതീക്ഷിക്കാനും വേണം അപാരമായ നിഷ്കളങ്കത !
'അമ്മ'യുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് സുപ്രധാന സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാന് തയ്യാറെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് നടന് ബാബുരാജ്. ആരോപണ വിധേയനായ ബാബുരാജ് മത്സരരംഗത്തുനിന്ന് മാറിനില്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായപ്പോള് അയാളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരില് ഒരാളായ അന്സിബ ഹസന്. ആരോപണ വിധേയര് മത്സരിക്കുന്നതില് എന്താണ് കുഴപ്പമെന്നായിരുന്നു അന്സിബയുടെ ചോദ്യം. ബാബുരാജിനെതിരെ സംഘടനയിലുള്ള ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകള്ക്ക് പരാതിയുണ്ട്. ഇതേ ബാബുരാജിനു വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കോക്കസിലെ അംഗമാണ് അന്സിബയെന്ന് സംഘടനയ്ക്കുള്ളില് നിന്ന് തന്നെ വിമര്ശനമുയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.
താരസംഘടനയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തിയ നാല് നടിമാരും പൂര്ണമായി സംഘടനയുടെ 'ഭൂതകാല കുളിരില്' അഭിരമിക്കുന്നവരാണ്. കൂട്ടത്തിലൊരുത്തി അതിക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതില് സംഘടന പ്രതിക്കൂട്ടിലായ ഭൂതകാലം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ! കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില് സംഘടനയെ നയിച്ച താരങ്ങളുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരും പൂര്ണമായി അവര്ക്കു വിധേയപ്പെട്ട് സംഘടനയില് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നവരുമാണ് ഇവര്. അവരില് നിന്ന് എന്ത് 'സ്ത്രീപക്ഷ' വിപ്ലവമായിരിക്കും സംഘടനയില് നടക്കാന് പോകുന്നതെന്ന് ആശ്ചര്യത്തോടെ കാത്തിരിക്കുക മാത്രമേ ഇപ്പോള് നിവൃത്തിയുള്ളൂ..!