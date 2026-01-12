അതിഥി വേഷത്തിൽ ടൊവിനോ? ബാച്ചിലർ പാർട്ടി 2 പ്രഖ്യാപിച്ച് അമൽ നീരദ്

രേണുക വേണു|
മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയ ചലച്ചിത്രാനുഭവം നൽകിയ സംവിധായകനാണ് അമൽ നീരദ്. ഇപ്പോഴിതാ തൻ്റെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രമായ ബാച്ചിലർ പാർട്ടിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ‘ബിലാൽ’ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആരാധകർക്ക് സർപ്രൈസ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ‘ബാച്ചിലർ പാർട്ടി D’EUX’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. 14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമെത്തുന്നത്.
ആദ്യ ഭാഗം ആസിഫ് അലി, ഇന്ദ്രജിത്ത്, റഹ്മാൻ, വിനായകൻ, കലാഭവൻ മണി എന്നിവരുടെ പ്രകടനം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായതുപോലെ, രണ്ടാം ഭാഗവും സൗഹൃദത്തിനും ആക്ഷനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. നിലവിൽ മലയാളത്തിലെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന താരങ്ങളായിരിക്കും ചിത്രത്തിലുണ്ടാവുകയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നസ്ലെൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, സൗബിൻ ഷാഹിർ എന്നിവർ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അതിഥിവേഷത്തിലെത്തിയ പൃഥ്വിരാജിന് പകരക്കാരനായി ഇക്കുറി ടൊവിനോ തോമസ് എത്തുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
അമൽ നീരദ് പ്രൊഡക്ഷൻസിനൊപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ
പ്രൊഡക്ഷൻസും അൻവർ റഷീദും ചേർന്നാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.