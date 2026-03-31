രേണുക വേണു|
ചൊവ്വ, 31 മാര്ച്ച് 2026 (14:37 IST)
മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടൻ അല്ലു അർജുന്റെ 2006ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമ ഹാപ്പി 20 വർഷങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തീയറ്ററുകളിലേക്ക്.
അല്ലു അർജുന്റെ പിറന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് ഏപ്രിൽ എട്ടിന് ആണ് ഹാപ്പി റീ റിലീസിനായി ഒരുങ്ങുന്നത്. ഏപ്രിൽ എട്ടിന് ചിത്രത്തിന്റെ മലയാളം പതിപ്പാണ് റീ റിലീസ് ചെയ്യുക. 4K ഡോൾബി അറ്റ്മോസിലായിരിക്കും ചിത്രമെത്തുക.
എ.കരുണാകരൻ ഒരുക്കിയ സിനിമ കേരളത്തിൽ അന്ന് 150 ദിവസത്തിന് മേൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗീത ആർട്സിന്റെ ബാനറിൽ അല്ലു അരവിന്ദ് നിർമ്മിച്ച ചിത്രം വീണ്ടും റീ റിലീസിന് എത്തിക്കുന്നത് രഥക് ആർട്സിന്റെ ബാനറിൽ ഖാദർ ഹസൻ ആണ്. കേരളത്തിൽ വമ്പൻ വരവേൽപ്പ് തന്നെ ഹാപ്പിക്ക് ഈ രണ്ടാം വരവിലും ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.
ചിത്രത്തിൽ അല്ലു അർജുനൊപ്പം ജെനീലിയ ഡിസൂസ, മനോജ് ബാജ്പേയി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയിരുന്നു.
അല്ലുവിന്റെ ആദ്യകാല സിനിമകൾ എല്ലാം കേരളത്തിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ അല്ലുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമയാണ് 'ഹാപ്പി'.
തെലുഗിൽ പരാജയമായിരുന്ന സിനിമ, മലയാളത്തിൽ 'ഹാപ്പി ബി ഹാപ്പി' എന്ന പേരിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ കൂടാതെ ബംഗാളിയിലും ഒഡിയയിലും ചിത്രം റീമേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.